В Волгоградской области позеленели дворы двух лицеев и трех школ

Экология 06.06.2023 07:41
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06.06.2023 07:41
На территории пяти школ в Волгоградской области высадили саженцы акации, сирени и альпийской смородины, которые преподаватели и школьники выиграли в престижном экологическом конкурсе. Как сообщает V102.RU, специальные призы международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» общеобразовательным учреждениям вручили сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям совместно с филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Победители получили дипломы на посадку саженцев деревьев и кустарников.
Посадки прошли в Волгограде на территории лицея № 2 в Краснооктябрьском районе и лицея № 6 в Ворошиловском районе, а также в МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным изучением отдельных предметов школа № 5» города Фролово Волгоградской области, в кадетской школе имени Героя Российской Федерации С.А. Солнечникова в Волжском и МКОУ «Ленинская СОШ № 1».
По данным Росприроднадзора, дети и подростки Волгоградской области прислали для участия во втором сезоне Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» 230 работ. Общее число работ 2022 года, присланных из России и других стран, составило более 45 тысяч.
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