Расследования

«Боимся смотреть это видео»: родители рассказали о состоянии сбитого «Нивой» волгоградского школьника

Расследования 05.06.2023 13:39
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05.06.2023 13:39


В Ворошиловском районе Волгограда 23 мая водитель «Нивы», выехав на встречную полосу улицы Рабоче-Крестьянской и проигнорировав красный сигнал светофора, сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика. Уже две недели врачи больницы №7 делают все возможное, чтобы поставить юного спортсмена на ноги, однако ближайшее время пострадавшему придется провести в коляске, а затем на костылях. Сам Кирилл, со слов его мамы, передает привет и слова огромной благодарности всем волгоградцам – близким и не знакомым с ним, проявившим неравнодушие. 

Напомним, что сразу после аварии, произошедшей около 17.15 14 дней назад, Кирилл был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.  По словам Марины, мамы мальчика, сегодня его уже перевели в палату. Ребенок вынужден находиться в постели. 

– У сына множественные травмы. Одна из самых серьезных – у него раздроблена кость голени, врачи поставили аппарат наружной фиксации – по прогнозам, с ним Кириллу придется провести ближайшие несколько месяцев, то есть и в холодное время года. Чтобы избежать риска инфицирования, часть кости была удалена. Также проведена операция на бедренной кости. Все это время у него держится температура. При таких травмах это нормальное явление, – рассказала ИА «Высота 102» мама пострадавшего школьника. 

Кроме перечисленных травм, повлекших уже несколько операций, по словам Марины, у ее сына переломы ребер, ушиб легкого и сотрясение головного мозга. 

– Какое-то время он плохо видел, – продолжает волгоградка. – Сейчас зрение уже получше, но комплексного обследования пока не проводили – все силы, наши и врачей, брошены на то, чтобы восстановить ему возможность передвигаться. Текущая ситуация такова, что ближайшие недели передвигаться будем на коляске, потом будем пытаться встать на костыли, правда пока на одну только ногу. В больнице нам предстоит, по словам  врачей, провести еще как минимум месяц. 

Мама Кирилла уточняет, что в больнице №7 делают все возможное. 

– Мы обеспечены всем необходимым, нужды ни в чем нет. Дальше будем смотреть – возможно потребуется работа с тренажерами. Все зависит от возможностей организма Кирилла. 

И сам мальчик, и его родители просят передать слова благодарности волгоградцам, которые проявили неравнодушие и оказывают поддержку семье. 

– Мы хотим сказать спасибо тренеру Вячеславу Стефановичу и всем ребятам из команды (ранее сообщалось, что Кирилл занимается водным поло, – Прим.ред.), которые все это время поддерживают сына, не дают ему упасть духом. 

За полмесяца, прошедшие со дня аварии, водитель «Нивы», сбивший мальчика на бешеной скорости, даже не пытался выйти на связь с родителями и не предлагал своей помощи. 

– Никаких подобных попыток он не предпринимал, – отвечает на вопрос журналистов Марина. – Да нам сейчас и не до этого – все время мы проводим с Кириллом в больнице, младшая дочь с бабушкой, она очень переживает за брата. Мы даже не смотрели видео аварии. Боимся.  

Напомним, что Ворошиловский районный суд в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, избрал 37-летнему водителю «Нивы» меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, на время расследования Василию В. запрещено покидать Волгоградскую область, пользоваться телефоном и Интернетом, а также управлять транспортными средствами. Напомним, что основная работа мужчины, согласно открытым данным, связана с грузоперевозками. 

В настоящее время, по информации читателей ИА «Высота 102», виновник аварии находится в родном селе Большие Чапурники. При этом, если верить информации волгоградцев, мужчина не слишком ответственно соблюдает запрет.

– С 25 мая его уже не раз видели за рулем другого автомобиля, – сообщают жители села. Впрочем, подтвердить свои слова фотографиями не могут.  

Напомним, что уголовное дело расследуют, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, опытные сотрудники городской следственной части, а ход расследования находится на контроле руководства регионального главка. Жители Волгограда, тем временем, просят следователей обратить внимание на события, предшествовавшие страшному ДТП, и изучить записи с камер дорожного наблюдения на других участках ул. Рабоче-Крестьянской. 

– Водитель перед тем, как сбить Кирилла, едва не совершил такое же ДТП в районе Ворошиловского торгового центра, – сообщали после аварии читатели ИА «Высота 102». – Он по всей Рабоче-Крестьянской летел на сумасшедшей скорости и не обращал внимание на красный свет. 

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