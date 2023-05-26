Расследования

Запретили садиться за руль: в Волгограде суд отпустил домой сбившего подростка водителя «Нивы»

Расследования 26.05.2023 18:37
0
26.05.2023 18:37


Ворошиловский районный суд избрал меру пресечения 37-летнему водителю «Нивы», который 23 мая сбил на переходе 13-летнего школьника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, мужчина отправлен домой – ему назначен запрет определенных действий. Пострадавший мальчик, тем временем, продолжает лечение в больнице №7 Волгограда. 

Напомним, автомобиль «Нива», которым управлял житель села Большие Чапурники Светлоярского района 23 мая около 17.15 на пересечении улиц Базисной и Рабоче-Крестьянской вылетел на пешеходный переход на бешеной скорости и снес 13-летнего школьника, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу №7 Волгограда. 

Накануне, 25 мая, водитель «Нивы», отправился в родное село. Ворошиловский районный суд в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, избрал ему меру пресечения в вида запрета определенных действий. В частности, на время расследования Василию В. запрещено покидать Волгоградскую область, пользоваться телефоном и Интернетом, а также, разумеется, управлять транспортными средствами. Напомним, что основная работа мужчины, согласно открытым данным, связана с грузоперевозками. Здесь также отметим, что по ч. 1 ст. 264 УК РФ не предусматривается ареста, избранная судом мера пресечения – максимум, предусмотренный законом. Судом учтены обстоятельства, что водитель не скрывался с места аварии, был трезв, а мальчик, к счастью, остался жив. 

Пострадавший школьник, тем временем, до сих пор в условиях реанимации проходит лечение. 

– Кирилл перенес уже несколько операций за эти дни, – сообщили 26 мая знакомые с семьей ребенка волгоградцы. – Сегодня должна была состояться еще одна, но ее пока на время пришлось отложить. Он в сознании, вчера к нему пустили родителей. 

В ответ на запрос ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили о том, что расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального главка. 

– По факту ДТП возбуждено и расследуется  уголовное дело. Расследование поручено опытному следователю городской следственной части, – пояснили в ГУ МВД, – ход расследования находится на контроле руководства управления. 

Напомним, что близкие сбитого школьника накануне объявили сбор средств в поддержку семьи.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.05.2023 15:52
Расследования 26.05.2023 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 14:31
Расследования 26.05.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 12:39
Расследования 26.05.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 11:50
Расследования 26.05.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 10:45
Расследования 26.05.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2023 18:21
Расследования 25.05.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2023 15:00
Расследования 25.05.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2023 12:30
Расследования 25.05.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2023 09:57
Расследования 25.05.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2023 19:20
Расследования 24.05.2023 19:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2023 16:20
Расследования 24.05.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2023 15:58
Расследования 24.05.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2023 12:39
Расследования 24.05.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2023 11:20
Расследования 24.05.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2023 21:20
Расследования 23.05.2023 21:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
Яндекс Погода выяснила, где в Волгоградской области 27–28 мая будет жарче всегоСмотреть фотографии
20:05
Администрация региона: доходы бюджета Волгоградской области за год выросли на 9,6%Смотреть фотографии
18:37
Запретили садиться за руль: в Волгограде суд отпустил домой сбившего подростка водителя «Нивы»Смотреть фотографии
17:04
В России с 1 июня возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортовСмотреть фотографии
16:58
Женская судьба за книжным переплетомСмотреть фотографии
16:48
В Турцию, Чечню и на Алтай: волгоградцы раскупают путевки на летний отдыхСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на директора ООО «УК Жемчужина» Татьяну Клименко завели уголовное делоСмотреть фотографии
15:14
ГСУ: в Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП 12 мартаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский металлургический завод усилил меры пожарной безопасностиСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде 500 юных спортсменов из 20 регионов сразятся за призы УФСБ РоссииСмотреть фотографии
13:38
Обводнение Волго-Ахтубинской поймы обсудили на Невском экологическом конгрессеСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области 10 дней ищут женщину с красными волосамиСмотреть фотографии
13:20
Волгоградские химики в свой профессиональный праздник отмечены высокими наградамиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградские ватерполисты взяли Кубок РоссииСмотреть фотографии
12:39
Адвокат был против. Угрожавшего судье Мелконяна в Волгограде оставили в СИЗО № 1Смотреть фотографии
12:09
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Андрей БуцкихСмотреть фотографии
11:58
В Садах Придонья знают, как сберечь водные ресурсыСмотреть фотографии
11:50
Оскорбленный пощечиной житель Волгоградской области убил своего племянникаСмотреть фотографии
11:26
«Ввиду сильных различий»: в Волгограде передумали озвучивать итоги опроса о переименовании в СталинградСмотреть фотографии
10:45
Автор telegram-канала получил в Волгограде сутки ареста за свастику на главной страницеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области «Лада» перевернулась на крышу после жесткого ДТП с Kia OptimaСмотреть фотографии
10:00
Энергетики подключают к сетям новые инфраструктурные объекты Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
«Из крана — мутная жижа»: в Волгоградской области селян травят грязной водой из ямыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
«Мусор убрали, ветки спрятали»: в центре Волгограда после публикации V102.RU убрали гору отходовСмотреть фотографии
07:38
Урюпинск заливает дождями: ураган снес крышу магазинаСмотреть фотографии
22:19
В Волгоградской области госпитализировали женщину после укуса гадюкиСмотреть фотографии
21:59
«Так нельзя дома играть»: волгоградские гандболистки уступили краснодарской «Кубани»Смотреть фотографии
21:13
В Волгоградскую область 26 мая придет жара до +32Смотреть фотографии
20:06
«Пока купаться нельзя»: в Волжском 25 мая открылся пляжСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде матчи юношеских сборных под эгидой УЕФА проходят при полупустых трибунахСмотреть фотографии
 