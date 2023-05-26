Запретили садиться за руль: в Волгограде суд отпустил домой сбившего подростка водителя «Нивы»

Ворошиловский районный суд избрал меру пресечения 37-летнему водителю «Нивы», который 23 мая сбил на переходе 13-летнего школьника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, мужчина отправлен домой – ему назначен запрет определенных действий. Пострадавший мальчик, тем временем, продолжает лечение в больнице №7 Волгограда.

Напомним, автомобиль «Нива», которым управлял житель села Большие Чапурники Светлоярского района 23 мая около 17.15 на пересечении улиц Базисной и Рабоче-Крестьянской вылетел на пешеходный переход на бешеной скорости и снес 13-летнего школьника, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу №7 Волгограда.

Накануне, 25 мая, водитель «Нивы», отправился в родное село. Ворошиловский районный суд в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, избрал ему меру пресечения в вида запрета определенных действий. В частности, на время расследования Василию В. запрещено покидать Волгоградскую область, пользоваться телефоном и Интернетом, а также, разумеется, управлять транспортными средствами. Напомним, что основная работа мужчины, согласно открытым данным, связана с грузоперевозками. Здесь также отметим, что по ч. 1 ст. 264 УК РФ не предусматривается ареста, избранная судом мера пресечения – максимум, предусмотренный законом. Судом учтены обстоятельства, что водитель не скрывался с места аварии, был трезв, а мальчик, к счастью, остался жив.

Пострадавший школьник, тем временем, до сих пор в условиях реанимации проходит лечение.

– Кирилл перенес уже несколько операций за эти дни, – сообщили 26 мая знакомые с семьей ребенка волгоградцы. – Сегодня должна была состояться еще одна, но ее пока на время пришлось отложить. Он в сознании, вчера к нему пустили родителей.

В ответ на запрос ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили о том, что расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального главка.

– По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело. Расследование поручено опытному следователю городской следственной части, – пояснили в ГУ МВД, – ход расследования находится на контроле руководства управления.

Напомним, что близкие сбитого школьника накануне объявили сбор средств в поддержку семьи.