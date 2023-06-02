



Учебный год уже закончился, а педагогам из Госселекционной средней школы Камышинского района до сих пор не могут заплатить за уроки «Разговоры о важном», которые они вели с 1 сентября прошлого года. Как рассказала V102.RU учитель математики Ирина Александровна Писарева, на днях она получила ответ из прокуратуры Камышинского района, где сообщалось, что после внесенного представления в адрес главы Камышинского района педагогам произвели перерасчет зарплаты с учетом доплаты за проведение уроков патриотизма. Однако перерасчет коснулся лишь периода с 1 января 2023 года и не затронул сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года. Учебный год уже закончился, а педагогам из Госселекционной средней школы Камышинского района до сих пор не могут заплатить за уроки «Разговоры о важном», которые они вели с 1 сентября прошлого года. Как рассказала V102.RU учитель математики Ирина Александровна Писарева, на днях она получила ответ из прокуратуры Камышинского района, где сообщалось, что после внесенного представления в адрес главы Камышинского района педагогам произвели перерасчет зарплаты с учетом доплаты за проведение уроков патриотизма. Однако перерасчет коснулся лишь периода с 1 января 2023 года и не затронул сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года.

– В адрес главы Камышинского района направлена информация о ненадлежащем рассмотрении вышеуказанного представления, – поясняется в ответе надзорного органа, подписанного и.о. прокурора Камышина А.Николаевым. – В адрес главы Камышинского района направлена информация о ненадлежащем рассмотрении вышеуказанного представления, – поясняется в ответе надзорного органа, подписанного и.о. прокурора Камышина А.Николаевым.

– Обещали, что доплату за уроки начислят в эту зарплату, – пояснила Ирина Александровна. – Но до сих пор нам не могут внятно объяснить, почему нам «простили» «Разговоры о важном», которые мы вели с сентября прошлого года? Патриотизм в нашей стране сейчас очень важен. А наша зарплата, значит, не важна? – Обещали, что доплату за уроки начислят в эту зарплату, – пояснила Ирина Александровна. – Но до сих пор нам не могут внятно объяснить, почему нам «простили» «Разговоры о важном», которые мы вели с сентября прошлого года? Патриотизм в нашей стране сейчас очень важен. А наша зарплата, значит, не важна?

В то же время прокуратура Камышина не нашла нарушений в отказе районных властей индексировать зарплату учителей районных школ с 1 января 2023 года. В надзорном органе пояснили, что постановление администрации Волгоградской области предусматривало индексацию в 1,08 раза размеров окладов, ставок заработной платы работников подведомственных учреждений Волгоградской области за исключением работников, определенных майскими Указами Президента, в которые и входят учителя. Органам местного самоуправления было рекомендовано провести индексацию в таком же размере с начала 2023 года, но опять же за исключением указанных категорий работников. В то же время прокуратура Камышина не нашла нарушений в отказе районных властей индексировать зарплату учителей районных школ с 1 января 2023 года. В надзорном органе пояснили, что постановление администрации Волгоградской области предусматривало индексацию в 1,08 раза размеров окладов, ставок заработной платы работников подведомственных учреждений Волгоградской области за исключением работников, определенных майскими Указами Президента, в которые и входят учителя. Органам местного самоуправления было рекомендовано провести индексацию в таком же размере с начала 2023 года, но опять же за исключением указанных категорий работников.

– Таким образом, на администрацию Камышинского района не возложена обязанность провести индексацию зарплат работников общеобразовательных учреждений с 1 января 2023 года. Нарушения в данной части не выявлено, – говорится в ответе и.о. прокурора Камышина А.Николаева. – Таким образом, на администрацию Камышинского района не возложена обязанность провести индексацию зарплат работников общеобразовательных учреждений с 1 января 2023 года. Нарушения в данной части не выявлено, – говорится в ответе и.о. прокурора Камышина А.Николаева.

Ранее заместитель прокурора Камышина В.Лабзун в ответ на жалобу Ирины Писаревой, сообщившей об отказе чиновников индексировать зарплату, заявил, что «установление размера ставки заработной платы за норму часов ниже МРОТ не противоречит трудовому кодексу». Ранее заместитель прокурора Камышина В.Лабзун в ответ на жалобу Ирины Писаревой, сообщившей об отказе чиновников индексировать зарплату, заявил, что «установление размера ставки заработной платы за норму часов ниже МРОТ не противоречит трудовому кодексу».

Напомним, Напомним, V102.RU сообщало о проблемах учителей Госселекционной средней школы и школы Петров Вала Камышинского района, которые жаловались на отсутствие индексации зарплат с начала этого года. При этом, как утверждали педагоги районных школ, учителя образовательных учреждений Камышина индексированную зарплату получали с 1 января. Сотрудникам школ, по их словам, власти района объясняли различные подходы к оплате труда городских и районных педагогов нехваткой средств в бюджете.



