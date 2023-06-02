«Это не важно?»: учителя из Волгоградской области почти год ждут оплаты за проведенные «Разговоры о важном»
Происшествия 02.06.2023 13:39
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02.06.2023 13:39
Учебный год уже закончился, а педагогам из Госселекционной средней школы Камышинского района до сих пор не могут заплатить за уроки «Разговоры о важном», которые они вели с 1 сентября прошлого года. Как рассказала V102.RU учитель математики Ирина Александровна Писарева, на днях она получила ответ из прокуратуры Камышинского района, где сообщалось, что после внесенного представления в адрес главы Камышинского района педагогам произвели перерасчет зарплаты с учетом доплаты за проведение уроков патриотизма. Однако перерасчет коснулся лишь периода с 1 января 2023 года и не затронул сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года.
– В адрес главы Камышинского района направлена информация о ненадлежащем рассмотрении вышеуказанного представления, – поясняется в ответе надзорного органа, подписанного и.о. прокурора Камышина А.Николаевым.
– Обещали, что доплату за уроки начислят в эту зарплату, – пояснила Ирина Александровна. – Но до сих пор нам не могут внятно объяснить, почему нам «простили» «Разговоры о важном», которые мы вели с сентября прошлого года? Патриотизм в нашей стране сейчас очень важен. А наша зарплата, значит, не важна?
В то же время прокуратура Камышина не нашла нарушений в отказе районных властей индексировать зарплату учителей районных школ с 1 января 2023 года. В надзорном органе пояснили, что постановление администрации Волгоградской области предусматривало индексацию в 1,08 раза размеров окладов, ставок заработной платы работников подведомственных учреждений Волгоградской области за исключением работников, определенных майскими Указами Президента, в которые и входят учителя. Органам местного самоуправления было рекомендовано провести индексацию в таком же размере с начала 2023 года, но опять же за исключением указанных категорий работников.
– Таким образом, на администрацию Камышинского района не возложена обязанность провести индексацию зарплат работников общеобразовательных учреждений с 1 января 2023 года. Нарушения в данной части не выявлено, – говорится в ответе и.о. прокурора Камышина А.Николаева.
Ранее заместитель прокурора Камышина В.Лабзун в ответ на жалобу Ирины Писаревой, сообщившей об отказе чиновников индексировать зарплату, заявил, что «установление размера ставки заработной платы за норму часов ниже МРОТ не противоречит трудовому кодексу».
Напомним, V102.RU сообщало о проблемах учителей Госселекционной средней школы и школы Петров Вала Камышинского района, которые жаловались на отсутствие индексации зарплат с начала этого года. При этом, как утверждали педагоги районных школ, учителя образовательных учреждений Камышина индексированную зарплату получали с 1 января. Сотрудникам школ, по их словам, власти района объясняли различные подходы к оплате труда городских и районных педагогов нехваткой средств в бюджете.
Проверку по данному факту проводили и в администрации Волгоградской области. Итоги ее пока неизвестны.
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