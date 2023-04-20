В Волгоградской области назначили проверку из-за недоплаты учителям

Комитет образования и науки Волгоградской области проведет внеплановую проверку по использованию субвенции, выделенной Камышинскому району, на образовательный процесс. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве по следам публикации о ситуации, сложившейся в районных образовательных учреждениях, в связи с отсутствием индексации зарплат педагогов.

При этом в комитете образования и науки Волгоградской области еще раз подчеркнули, что финансирование до всех муниципалитетов региона доводится своевременно и в полном объеме.

– В том числе и Камышинский район получает средства в срок, – пояснили в администрации региона.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о жалобах учителей школы поселка Госселектстанция Камышинского района, которые так и не дождались индексации окладов и ставок заработной платы, несмотря на то, что они должны были повыситься еще с 1 января 2023 года. Кроме того, педагоги рассказали и о неоплаченных «Уроках о важном» с осени прошлого года. При этом сотрудникам школ в Камышине индексированную зарплату выплачивали с начала года.

Попытки педагогов выяснить причину отсутствия индексации в районном комитете образования ни к чему не привели. А последней каплей в чаше терпения учителей стала новость о том, что районные власти собираются им индексировать зарплату лишь с апреля 2023 года.

В администрации Камышинского района корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что повысить зарплату учителям в районных школах власти не могли по причине отсутствия постановления губернатора. При этом пообещали вернуть недоплаченное педагогам в майской премии.

Однако в комитете образования и науки Волгоградской области заявили, что район в установленный срок получил средства на эти цели. При этом постановление главы администрации Волгоградской области об индексации заработной платы работникам образовательных учреждений вышло в декабре 2022 года. Также в ведомстве отреагировали и на жалобы педагогов в связи с неоплатой «Уроков о важном».

– Финансирование образовательной деятельности, предусматривающее, в том числе выплату заработной платы педагогам и за проведение единых классных часов, доведено до всех муниципалитетов региона своевременно и в полном объеме, – заверяли в региональном комитете образования и науки.

Между тем, корреспондент ИА «Высота 102» сегодня, 20 апреля, связался с учителями школы поселка Госселектстанция и поинтересовался, решился ли их вопрос. Педагоги сообщили, что зарплаты за прошлые месяцы им так никто и не повысил, также до сих пор остаются неоплаченными «Уроки о важном». Кроме того, учителям школы №56 из поселка Петров Вал во время встречи с представителями районного комитета образования было заявлено, что индексация зарплат произойдет только с 1 апреля этого года и предложили им жаловаться «куда угодно».