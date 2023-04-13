«Но вы же как-то прожили!»: учителя из Волгоградской области пожаловались на неоплаченные «Уроки о важном»
Общество 13.04.2023 18:38
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13.04.2023 18:38
Учителя средней школы из поселка Госселектстанция Камышинского района Волгоградской области до сих пор не дождались индексации окладов и ставок заработной платы. Как рассказала ИА «Высота 102» преподаватель математики Ирина Писарева, индексации зарплат они ждали с 1 января 2023 года. Однако на дворе уже апрель, а оклады учителей остались на уровне прошлогодних.
- Я преподаю математику в нашей школе, с нового года мой оклад должен был увеличиться до 12500 рублей, однако до сих пор я и мои коллеги получаем зарплату по-старому, то есть без индексации, - рассказала Ирина Александровна. – Особенно возмутительно то, что учителям из Камышина индексированную зарплату платят уже несколько месяцев. Получается, что те, кто работает в селе, хуже городских учителей?
По словам Ирины Александровны, ее попытки выяснить, в чем причина дифференцированного подхода к зарплатам городских и сельских учителей, ни к чему не привели.
- Я обращалась в администрацию района и чего только не слышала в ответ – о том, что в бюджете нет денег, что якобы район не получил субвенции из региона и даже из федерального центра. А один из экономистов мне вовсе заявила, мол, вы же уже как-то прожили эти три месяца без индексации. Как такое вообще можно было сказать? Мы чужого не просим, мы требуем то, что положено по закону.
Как утверждает Ирина Писарева, мало того, что учителям до сих пор не индексировали зарплату, так еще и за «Уроки о важном», которые педагоги ведут в поселковой школе с осени прошлого года, им до сих пор не заплатили.
- Я пожаловалась в прокуратуру на то, что нам не оплачивают эти уроки, - рассказала Ирина Александровна. – А должны были платить по 370 рублей за каждый. Мне прислали ответ, что в адрес администрации прокуратура направила представление. Но все равно ничего не изменилось.
Последней каплей в чаше терпения учителей стала новость, что администрация Камышинского района подготовила постановление, согласно которому индексировать зарплаты сельским учителям власти собираются лишь с апреля этого года.
- Это как вообще понимать? Получается, индексацию за эти три месяца нам простили? – негодуют педагоги.
Корреспондент ИА «Высота 102» связался с заместителем главы Камышинского района по социальной работе Татьяной Даниловой и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию.
- Все учителя Камышинского района обязательно получат проиндексированную зарплату, - заверила Татьяна Владимировна. – Ее насчитают, как и положено, с 1 января 2023 года, но выплатят педагогам в мае в виде премии.
По словам заместителя главы администрации Камышинского района, выплатить ее раньше, с 1 января власти района не могли по причине отсутствия постановления главы администрации области. При этом она признала, что, действительно, учителя школ Камышина получали индексированную заработную плату с нового года.
- В администрации городского округа сделали это на свой страх и риск, - объяснила Татьяна Владимировна. – Мы же решили не опережать события.
При этом замглавы заверила, что учителям заплатят и за «Уроки о важном». Татьяна Данилова, впрочем, признала, что бюджет района испытывает определенные проблемы.
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