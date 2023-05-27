



Накануне, 26 мая, в китайском Чунцине завершились IX летние Российско-китайские молодежные игры. Одним из видов спорта, который был представлен в программе соревнований, являлся гандбол. В нём принимала участие сборная России до 17 лет. Как сообщает V102.RU, наша команда победила юниорскую сборную Китая во всех трёх поединках турнира и стала победителем игр. Накануне, 26 мая, в китайском Чунцине завершились IX летние Российско-китайские молодежные игры. Одним из видов спорта, который был представлен в программе соревнований, являлся гандбол. В нём принимала участие сборная России до 17 лет. Как сообщает V102.RU, наша команда победила юниорскую сборную Китая во всех трёх поединках турнира и стала победителем игр.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com



В составе национальной сборной выступали две динамовки - Арина Прокофьева и Дарья Смирнова. В первом матче россиянки переиграли сверстниц из Китая 27:20. Волгоградские юные гандболистки внесли свой вклад в победу. Прокофьева заработала четыре очка, а на счету Смирновой - два результативных действия. В следующем матче виктория наших девчат была ещё более убедительной - 33:15. В этот раз динамовский дуэт набрал равное количество результативных действий - по четыре каждая.Как сообщает пресс-служба «Динамо-Синары», перед заключительной встречей, которая состоялась накануне, российские юниорки прогулялись по Чунциню и получили заряд положительной энергии перед финишем соревнований. После посещения китайской школы, где удалось поиграть в волейбол с бадминтоном, а также испробовать методы кунг-фу, наши гандболистки снова не оставили шансов своим сверстницам - 30:14. Прокофьева на сей раз трижды поразила ворота хозяек, а на счету Смирновой - один гол.Таким образом, сборная России завоевала заслуженные золотые медали. Гандболистки после матчей успели покататься на корабле и приняли участие в церемонии закрытии игр.Добавим, что на турнире могла выступить и динамовка Варвара Семина. Но в данный момент она в составе «Синары» принимает участие в серии за пятое место суперлиги против краснодарской «Кубани».