Спорт

Две волгоградские гандболистки взяли золото на Российско-китайских молодежных играх

Спорт 27.05.2023 10:54
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27.05.2023 10:54


Накануне, 26 мая,  в китайском Чунцине завершились IX летние Российско-китайские молодежные игры. Одним из  видов спорта, который был представлен в программе соревнований, являлся гандбол.  В нём принимала участие сборная России до 17 лет.  Как сообщает V102.RU, наша команда победила юниорскую сборную Китая во всех трёх поединках турнира и стала победителем игр.
В составе национальной сборной выступали две динамовки - Арина Прокофьева  и Дарья Смирнова. В первом матче россиянки переиграли сверстниц из Китая 27:20. Волгоградские юные гандболистки внесли свой вклад в победу. Прокофьева заработала четыре очка, а на счету Смирновой - два результативных действия.  В следующем матче виктория наших девчат была ещё более убедительной - 33:15. В этот раз динамовский дуэт набрал равное количество результативных действий - по четыре каждая.
Как сообщает пресс-служба «Динамо-Синары», перед заключительной встречей, которая состоялась накануне, российские юниорки прогулялись по Чунциню и получили заряд положительной энергии перед финишем соревнований. После посещения китайской школы, где удалось  поиграть в  волейбол с бадминтоном, а также испробовать методы кунг-фу,  наши гандболистки снова не оставили шансов своим сверстницам - 30:14. Прокофьева на сей раз трижды поразила ворота хозяек, а на счету Смирновой - один гол.
Таким образом, сборная России завоевала заслуженные золотые медали. Гандболистки после матчей успели покататься на корабле и приняли участие в церемонии закрытии  игр.  
Добавим, что на турнире могла выступить и динамовка Варвара Семина.  Но в данный момент она в составе «Синары» принимает участие в серии за пятое место суперлиги против краснодарской «Кубани».
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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