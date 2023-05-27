Под Волгоградом суд арестовал криминальных авторитетов из Дагестана









В отношении четырех мужчин, подозреваемых в вымогательстве, Фроловским районным судом накануне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на районный суд.

По данному факту следователем Следственного отделения межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ – вымогательство. Подозреваемые были задержаны силовиками.











Ранее, напомним, V102.RU сообщало , что вымогатели успели отобрать у фермера дорогую иномарку, а также документы на три зерновоза.

По версии следствия, несколько дней назад 47-летний житель республики Дагестан с тремя подельниками - 35-летним жителем Фролово, 42-летним и 43-летним земляками, в офисе ООО «Дон-Агрострой» требовали от его руководителя 1717000 рублей. При этом они угрожали его жизни и обещали распространить сведения, позорящие потерпевшего, если он откажется передать им деньги.Двое из арестованных были ранее судимыми и являлись криминальными авторитетами.