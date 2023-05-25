Расследования

«Забрали зерновозы и иномарку»: под Волгоградом задержали угрожавших фермеру кавказцев

Расследования 25.05.2023 09:57
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25.05.2023 09:57


Во Фролово задержаны четверо вымогателей, которые требовали с предпринимателя деньги и имущество. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился 43-летний бизнесмен, который сообщил, что в его офис пришли четверо малознакомых ему мужчин и, угрожая расправой, потребовали передать им 1,5 миллиона рублей, а также переоформить на них 3 зерновоза и автомашину Toyota Camry. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал вымогателям требуемую сумму денег, но затем пришел за помощью к полицейским.
Следующая встреча с вымогателями проходила уже под контролем полицейских. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 
Как выяснилось, фермера «кошмарили» местный житель, а также трое его приятелей, проживавших в одной из республик Северного Кавказа. В ходе обыска изъята часть денежных средств, расписки и договор-купли продажи на принадлежащие потерпевшему транспортные средства. 
На территории домовладения одного из задержанных была обнаружена и Toyota Camry фермера, которую они успели у него забрать. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ, они заключены под стражу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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