«Забрали зерновозы и иномарку»: под Волгоградом задержали угрожавших фермеру кавказцев

Во Фролово задержаны четверо вымогателей, которые требовали с предпринимателя деньги и имущество. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился 43-летний бизнесмен, который сообщил, что в его офис пришли четверо малознакомых ему мужчин и, угрожая расправой, потребовали передать им 1,5 миллиона рублей, а также переоформить на них 3 зерновоза и автомашину Toyota Camry. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал вымогателям требуемую сумму денег, но затем пришел за помощью к полицейским.