В Волгограде 500 юных спортсменов из 20 регионов сразятся за призы УФСБ России

В Волгограде 26 мая в торжественной обстановке дали старт всероссийским соревнований по кикбоксингу «Кубок Сталинграда», посвященных 105-й годовщине образования регионального УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», участие в церемонии приняли сотрудники и ветераны управления.

Открытие соревнований прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартанец». Более 500 юных спортсменов из 20 регионов России будут состязаться в дисциплинах «К1» и «фулл-контакт».





Соревнования проводятся комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области и Волгоградской областной общественной организацией «Федерация кикбоксинга» при непосредственном участии и поддержке УФСБ России по региону.

– Участие в данных мероприятиях способствует патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни, формированию у молодых людей активной жизненной позиции, чувства верности своему Отечеству, почитанию традиций и достижений ветеранов, – уверены организаторы соревнований.





Соревнования будут проходить три дня, а 28 мая в финальных боях будут выявлены победители и призеры. Региональным Управлением ФСБ учреждены специальные призы для награждения наиболее отличившихся участников в номинациях: «Лучший боец соревнований», «За лучшую технику», «За волю к победе».