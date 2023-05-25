Спорт

«Так нельзя дома играть»: волгоградские гандболистки уступили краснодарской «Кубани»

Спорт 25.05.2023 21:59
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25.05.2023 21:59


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 мая, дома уступили краснодарской «Кубани» со счётом 23:28 в первом матче за 5-ое место по итогам суперлиги. Как сообщает V102.RU, ни игроки, ни тренер нашей команды не могли быть довольными исходом этой встречи. Теперь коллективы встретятся вновь в заключительной игре сезона в Краснодаре 29 мая.
Волгоградские болельщики пришли на трибуны,  чтобы попрощаться со своей командой до следующего чемпионата. И они явно надеялись на продолжение победной серии после успеха в противостоянии с «Астраханочкой».  В свою очередь, краснодарки также не остались без поддержки. Гостевой сектор был представлен поклонниками «Кубани», облечённых в клубные цвета.
В первом тайме гости продемонстрировали атакующий натиск и заставляли волгоградок все время себя догонять. Гостьи чувствовали себя  достаточно уверенно и к перерыву вели в счёте плюс три - 12:9.
В начале второго тайма  десятый мяч «Синары» забросила Старшова, эффективно исполнившая момент, возникший в результате быстрого отрыва и выхода один на один с голкипером.  Но, к сожалению, стоит отметить, что даже перерыв не сильно поспособствовал прогрессу при действиях в атаке подопечных Олега Кулешова. «Кубань» грамотно защищалась и не позволила сегодня бело-голубым  разыграться.
Во второй половине встречи  динамовка Арина Безбабных реализовала несколько семиметровых бросков. Однако в целом, несмотря на усилия Олега Кулешова, который традиционно пытался взбодрить игроков минутными перерывами и эмоциональными подсказками на границе технической зоны, не нашлось сегодня в составе «Динамо» тех спортсменок, кто мог бы повести за собой остальной коллектив на протяжении всего этого важного поединка.  К тому же  голкиперы «Синары» не смогли порадовать своих поклонников стабильностью и надёжностью. А краснодарский клуб, тем временем, не подпускал близко к себе соперниц.  
Сегодня был день жёлто-зелёных. К концу матча они обеспечили преимущество в пять голов перед ответным противостоянием в Краснодаре. 28:23 итоговая победа «Кубани» в матче, но не в серии.  У бело-голубых есть время исправить ошибки до 29 мая, чтобы уйти в отпуск  в отличном настроении, одержав перед этим викторию с нужной разницей в счёте.
После окончания встречи в интервью пресс-службе клуба Олег Кулешов, главный тренер «Динамо-Синара» не стал скрывать недовольства сегодняшней игрой.
- Проиграли, значит соперник хорошо сыграл. Когда игра не идет – надо перебарывать себя. Гандбол – не легкая атлетика. Одним бегом не победить. Так нельзя дома играть, тем более в последней домашней игре сезона. Попробуем разобраться в том, что случилось. Надо зарядиться эмоциями несмотря на конец сезона и в Краснодаре сыграть достойно, - заключил он.
Арина Безбабных, игрок «Динамо-Синара» тоже признала, что сегодня команда не набрала обороты.
- Не знаю, с чем связана такая игра в матче. Будем разбираться и работать над ошибками. И я надеюсь, что в Краснодаре мы покажем свою лучшую игру, - заверила она.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com


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