



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 мая, дома уступили краснодарской «Кубани» со счётом 23:28 в первом матче за 5-ое место по итогам суперлиги. Как сообщает V102.RU, ни игроки, ни тренер нашей команды не могли быть довольными исходом этой встречи. Теперь коллективы встретятся вновь в заключительной игре сезона в Краснодаре 29 мая. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 мая, дома уступили краснодарской «Кубани» со счётом 23:28 в первом матче за 5-ое место по итогам суперлиги. Как сообщает V102.RU, ни игроки, ни тренер нашей команды не могли быть довольными исходом этой встречи. Теперь коллективы встретятся вновь в заключительной игре сезона в Краснодаре 29 мая.

Сегодня был день жёлто-зелёных. К концу матча они обеспечили преимущество в пять голов перед ответным противостоянием в Краснодаре. 28:23 итоговая победа «Кубани» в матче, но не в серии. У бело-голубых есть время исправить ошибки до 29 мая, чтобы уйти в отпуск в отличном настроении, одержав перед этим викторию с нужной разницей в счёте.

Сегодня был день жёлто-зелёных. К концу матча они обеспечили преимущество в пять голов перед ответным противостоянием в Краснодаре. 28:23 итоговая победа «Кубани» в матче, но не в серии. У бело-голубых есть время исправить ошибки до 29 мая, чтобы уйти в отпуск в отличном настроении, одержав перед этим викторию с нужной разницей в счёте.

После окончания встречи в интервью пресс-службе клуба Олег Кулешов, главный тренер «Динамо-Синара» не стал скрывать недовольства сегодняшней игрой.

После окончания встречи в интервью пресс-службе клуба Олег Кулешов, главный тренер «Динамо-Синара» не стал скрывать недовольства сегодняшней игрой.

- Проиграли, значит соперник хорошо сыграл. Когда игра не идет – надо перебарывать себя. Гандбол – не легкая атлетика. Одним бегом не победить. Так нельзя дома играть, тем более в последней домашней игре сезона. Попробуем разобраться в том, что случилось. Надо зарядиться эмоциями несмотря на конец сезона и в Краснодаре сыграть достойно, - заключил он.

Арина Безбабных, игрок «Динамо-Синара» тоже признала, что сегодня команда не набрала обороты.

- Проиграли, значит соперник хорошо сыграл. Когда игра не идет – надо перебарывать себя. Гандбол – не легкая атлетика. Одним бегом не победить. Так нельзя дома играть, тем более в последней домашней игре сезона. Попробуем разобраться в том, что случилось. Надо зарядиться эмоциями несмотря на конец сезона и в Краснодаре сыграть достойно, - заключил он.Арина Безбабных, игрок «Динамо-Синара» тоже признала, что сегодня команда не набрала обороты.

- Не знаю, с чем связана такая игра в матче. Будем разбираться и работать над ошибками. И я надеюсь, что в Краснодаре мы покажем свою лучшую игру, - заверила она.

- Не знаю, с чем связана такая игра в матче. Будем разбираться и работать над ошибками. И я надеюсь, что в Краснодаре мы покажем свою лучшую игру, - заверила она.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com



Волгоградские болельщики пришли на трибуны, чтобы попрощаться со своей командой до следующего чемпионата. И они явно надеялись на продолжение победной серии после успеха в противостоянии с «Астраханочкой». В свою очередь, краснодарки также не остались без поддержки. Гостевой сектор был представлен поклонниками «Кубани», облечённых в клубные цвета.В первом тайме гости продемонстрировали атакующий натиск и заставляли волгоградок все время себя догонять. Гостьи чувствовали себя достаточно уверенно и к перерыву вели в счёте плюс три - 12:9.В начале второго тайма десятый мяч «Синары» забросила Старшова, эффективно исполнившая момент, возникший в результате быстрого отрыва и выхода один на один с голкипером. Но, к сожалению, стоит отметить, что даже перерыв не сильно поспособствовал прогрессу при действиях в атаке подопечных Олега Кулешова. «Кубань» грамотно защищалась и не позволила сегодня бело-голубым разыграться.Во второй половине встречи динамовка Арина Безбабных реализовала несколько семиметровых бросков. Однако в целом, несмотря на усилия Олега Кулешова, который традиционно пытался взбодрить игроков минутными перерывами и эмоциональными подсказками на границе технической зоны, не нашлось сегодня в составе «Динамо» тех спортсменок, кто мог бы повести за собой остальной коллектив на протяжении всего этого важного поединка. К тому же голкиперы «Синары» не смогли порадовать своих поклонников стабильностью и надёжностью. А краснодарский клуб, тем временем, не подпускал близко к себе соперниц.