В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппом

Здравоохранение 23.05.2023 20:09
0
23.05.2023 20:09
В Волгоградской области за прошедшую неделю ОРВИ выявили у 10443 человек. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в том числе у 22 жителей диагностирован грипп. При этом заболеваемость простудой и гриппом в регионе снижается – она оказалась ниже недельного эпидемического порога на 33% и не превышает среднемноголетний уровень для этого периода.
В большинстве случаев у заболевших выявляется риновирус, парагрипп и аденовирусная инфекция. В РПН предостерегают, что, несмотря на менее активную регистрацию в летний период респираторных инфекции они, так же как и грипп, обладают потенциалом к возникновению осложнений, особенно у лиц с ослабленным здоровьем.
Кроме того, риск заразиться инфекциями возрастает при несоблюдении основных гигиенических мер профилактики, а также при нахождении в закрытом пространстве с большим количеством людей, которые жители часто посещают в период отпусков – торговые центры, поезда и автобусы дальнего следования, самолеты.
За неделю в Волгоградской области еще 7 человек заразились корью23.05.2023 11:53
Здравоохранение 23.05.2023 11:53
В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозом22.05.2023 08:56
Здравоохранение 22.05.2023 08:56
«Начал расти живот»: волгоградские врачи удалили 10-килограммовую опухоль яичника у пенсионерки20.05.2023 17:10
Здравоохранение 20.05.2023 17:10
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппа16.05.2023 20:05
Здравоохранение 16.05.2023 20:05
Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банках10.05.2023 09:52
Здравоохранение 10.05.2023 09:52
В Волгоградской области на 11% уменьшилось количество алкогольных расстройств06.05.2023 18:43
Здравоохранение 06.05.2023 18:43
«Не соглашались на госпитализацию»: в Волгограде ребенок заболел корью06.05.2023 17:23
Здравоохранение 06.05.2023 17:23
«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работе29.04.2023 21:17
Здравоохранение 29.04.2023 21:17
В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корью28.04.2023 15:44
Здравоохранение 28.04.2023 15:44
В Волгограде появится отделение для подготовки химиопрепаратов для онкопациентов26.04.2023 09:38
Здравоохранение 26.04.2023 09:38
Жителей Волгоградской области бесплатно обследуют на меланому26.04.2023 08:47
Здравоохранение 26.04.2023 08:47
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской области25.04.2023 13:32
Здравоохранение 25.04.2023 13:32
Волгоградским врачам дадут 1 миллион рублей за работу в малых городах20.04.2023 20:14
Здравоохранение 20.04.2023 20:14
Количество болеющих ОРВИ волгоградцев снизилось за неделю на 4%18.04.2023 20:23
Здравоохранение 18.04.2023 20:23
По полису: диспансеризация по ОМС в 2023 году17.04.2023 09:10
Здравоохранение 17.04.2023 09:10