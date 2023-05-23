Здравоохранение

В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппом

Здравоохранение 23.05.2023 20:09
0
23.05.2023 20:09


В Волгоградской области за прошедшую неделю ОРВИ выявили у 10443 человек. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в том числе у 22 жителей диагностирован грипп. При этом заболеваемость простудой и гриппом в регионе снижается – она оказалась ниже недельного эпидемического порога на 33% и не превышает среднемноголетний уровень для этого периода. 
В большинстве случаев у заболевших выявляется риновирус, парагрипп и аденовирусная инфекция. В РПН предостерегают, что, несмотря на менее активную регистрацию в летний период респираторных инфекции они, так же как и грипп, обладают потенциалом к возникновению осложнений, особенно у лиц с ослабленным здоровьем.
Кроме того, риск заразиться инфекциями возрастает при несоблюдении основных гигиенических мер профилактики, а также при нахождении в закрытом пространстве с большим количеством людей, которые жители часто посещают в период отпусков – торговые центры, поезда и автобусы дальнего следования, самолеты. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
23.05.2023 11:53
Здравоохранение 23.05.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.05.2023 08:56
Здравоохранение 22.05.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.05.2023 17:10
Здравоохранение 20.05.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.05.2023 20:05
Здравоохранение 16.05.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.05.2023 09:52
Здравоохранение 10.05.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.05.2023 18:43
Здравоохранение 06.05.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.05.2023 17:23
Здравоохранение 06.05.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2023 21:17
Здравоохранение 29.04.2023 21:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2023 15:44
Здравоохранение 28.04.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2023 09:38
Здравоохранение 26.04.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2023 08:47
Здравоохранение 26.04.2023 08:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.04.2023 13:32
Здравоохранение 25.04.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2023 20:14
Здравоохранение 20.04.2023 20:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.04.2023 20:23
Здравоохранение 18.04.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.04.2023 09:10
Здравоохранение 17.04.2023 09:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:20
«Вход бесплатный»: в Волгограде 24 мая стартует юношеский футбольный турнир УЕФАСмотреть фотографии
21:42
«Бесились и зажигали»: волгоградские выпускники после линеек оторвались в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:20
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о резне на последнем звонке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппомСмотреть фотографии
19:47
Под Волгоградом возобновляется движение паромаСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской «Нива» на полной скорости сбила школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале «Ухожу красиво»Смотреть фотографии
18:31
МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с грозами и шквалистом ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
17:53
Министр Чечни Дудаев прокомментировал передачу дела о сожжении Корана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:20
Волгоградец топором разрубил лицо супруге из ревностиСмотреть фотографии
16:51
Владимир Путин в Кремле наградил педагога из Волгоградской области Нину БударинуСмотреть фотографии
16:10
Госдума увеличила штрафы за укусы животных до 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:48
В Сеть слили видео допроса школьника, напавшего на выпускницу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Напавшего с ножом на выпускницу волгоградского школьника проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
14:19
Только 39% жителей ЮФО хотят возвращения в страну международных компанийСмотреть фотографии
14:01
Волгоградский кикбоксер Вячеслав Борщев нокаутировал китайца в СШАСмотреть фотографии
12:32
Гимн, чирлидинг и классический вальс: в школах Волгограда прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
12:19
МВД и СК проводят проверку по факту нападения выпускника на школьницу под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
За неделю в Волгоградской области еще 7 человек заразились корьюСмотреть фотографии
11:45
Опубликовано видео нападения выпускника на одноклассницу под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:22
На открытии детского центра в Садах Придонья побывали свыше 500 человекСмотреть фотографии
11:01
«Осталось двое детей»: стали известны подробности страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:51
Эксперты и пользователи Сравни.ру высоко оценили качество ОСАГО от «Росгосстраха»Смотреть фотографии
10:40
В Волгоградской области на последнем звонке выпускник ударил ножом одноклассницуСмотреть фотографии
10:36
«Лежал в реанимации»: в Волгограде умер экс-глава управления охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий МайдановСмотреть фотографии
10:25
СК забрал у полиции дело о попытке сожжения жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на ДонбассСмотреть фотографии
09:57
Губернатор Бочаров ворвался в рейтинг самых популярных в соцмедиа глав регионов РФСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде на проспекте Ленина загорелся автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
У жителя Волгоградской области в кармане взорвался и загорелся смартфонСмотреть фотографии
 