



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике уголовное дело задержанного в Волгограде студента ВГСПУ Никиты Журавель . Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 21 мая, Следственный комитет России.

Журавель, напомним, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Уголовное дело возбужденно в следственном управлении СК России по Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, о задержании студента стало известно 20 мая. Накануне различные каналы в Telegram распространили видео, на котором неизвестный, стоя в кустах рядом с мечетью, сжигает Коран и снимает это на видео. Как сознался оперативникам ФСБ Журавель, видео он отправил СБУ сразу после съемок, то есть еще 4 мая.

Во время задержания оперативниками ФСБ России сознался в том, что сотрудничал со спецслужбами Украины и производил для них съемки военных объектов.







