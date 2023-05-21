Расследования

Бастрыкин поручил передать дело работавшего на СБУ волгоградского студента в Чечню

Расследования 21.05.2023 12:15
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21.05.2023 12:15


Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике уголовное дело задержанного в Волгограде студента ВГСПУ Никиты Журавель. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 21 мая, Следственный комитет России.
Журавель, напомним, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Уголовное дело возбужденно в следственном управлении СК России по Волгоградской области.
Как ранее сообщалось, о задержании студента стало известно 20 мая. Накануне различные каналы в Telegram распространили видео, на котором неизвестный, стоя в кустах рядом с мечетью, сжигает Коран и снимает это на видео. Как сознался оперативникам ФСБ Журавель, видео он отправил СБУ сразу после съемок, то есть еще 4 мая. 
Во время задержания оперативниками ФСБ России сознался в том, что сотрудничал со спецслужбами Украины и производил для них съемки военных объектов. 


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