В Волгограде 19-летний студент ВГСПУ Никита Журавель во время задержания оперативниками ФСБ России сознался в том, что сотрудничал со спецслужбами Украины и производил для них съемки военных объектов. По словам задержанного, в контакт с СБУ он вступил посредством Telegram и получал вознаграждения за работу.
– По какому поводу задержан? – интересуются у задержанного оперативники.
– Так как снимал истребители, – отвечает Журавель.
– Нас интересует, что ты делал 4 мая. Ворошиловский район, улица Поворинская.
– Я сжигал Коран.
– Как ты к этому пришел?
– Мне написали люди в Telegram из Украины. Сказали, что просто ведут Telegram-канал и хотят помочь своей стране в связи с проведением СВО. Они мне предложили деньжат.
О задержании студента стало известно 20 мая. Накануне различные каналы в Telegram распространили видео, на котором неизвестный, стоя в кустах рядом с мечетью, сжигает Коран и снимает это на видео. Как сознался оперативникам ФСБ Журавель, видео он отправил СБУ сразу после съемок, то есть еще 4 мая.
В отношении студента Волгоградского социально-педагогического университета в отношении задержанного СУ СК России по региону возбудил уголовное дело.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России