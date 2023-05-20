В Волгограде 19-летний студент ВГСПУ Никита Журавель во время задержания оперативниками ФСБ России сознался в том, что сотрудничал со спецслужбами Украины и производил для них съемки военных объектов. По словам задержанного, в контакт с СБУ он вступил посредством Telegram и получал вознаграждения за работу.





– По какому поводу задержан? – интересуются у задержанного оперативники.

– Так как снимал истребители, – отвечает Журавель.

– Нас интересует, что ты делал 4 мая. Ворошиловский район, улица Поворинская.

– Я сжигал Коран.

– Как ты к этому пришел?

– Мне написали люди в Telegram из Украины. Сказали, что просто ведут Telegram-канал и хотят помочь своей стране в связи с проведением СВО. Они мне предложили деньжат.

О задержании студента стало известно 20 мая. Накануне различные каналы в Telegram распространили видео, на котором неизвестный, стоя в кустах рядом с мечетью, сжигает Коран и снимает это на видео. Как сознался оперативникам ФСБ Журавель, видео он отправил СБУ сразу после съемок, то есть еще 4 мая.

В отношении студента Волгоградского социально-педагогического университета в отношении задержанного СУ СК России по региону возбудил уголовное дело.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России