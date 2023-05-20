Опубликовано видео задержания работавшего на СБУ студента волгоградского вуза

Центр общественных связей ФСБ России и СК России обнародовали видео задержания в Волгограде студента ВГСПУ, подозреваемого в сожжении корана и оскорблении чувств верующих. Никита Журавель на камеру сознается в содеянном, а также в том, что сотрудничал со спецслужбами Украины.





По информации СУ СК России по Волгоградской области, Журавель на улице Поворинской в Ворошиловском районе совершил сожжение корана возле местной мечети. Видео, которое снял молодой человек, было опубликовано на подконтрольном ЦИПсО ВСУ сайте, вскоре видео подхватили и распространили многочисленные telegram-каналы.

– Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, – сообщили после задержания студента в волгоградском региональном СУ СКР.

В ходе допроса, запечатленного на видео, Журавель сознается в содеянном. Студент ВГСПУ уточняет, что сжег коран еще 4 мая:

– Я приобрел коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая около мечети в городе Волгограде и снимал это на свой собственный телефон. Видеоматериалы были отправлены сотрудникам СБУ, сообщает Журавель.



Следственным управлением в отношении студента возбуждено уголовное дело.