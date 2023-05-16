Расследования

«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в Михайловке

Расследования 16.05.2023 22:31
0
16.05.2023 22:31


Стали известны обстоятельства ЧП, которое случилось сегодня в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили V102.RU читатели, с места происшествия в РОВД доставили хозяйку квартиры, на балконе которой произошло возгорание.
- Причиной возгорания могла стать легковоспламеняющаяся жидкость, которую женщина там хранила, - пояснил источник информагентства в экстренных службах.
По одной из версий, она принесла бензин на балкон и подожгла. По свидетельству соседей, женщина вела себя порой странно.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что госпитализация никому не понадобилась.
- Двум жительницам дома оказана медицинская помощь в условиях приемного покоя, они направлены на амбулаторное лечение, - прокомментировали в облкомздраве.
Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня в 19-15 ч. на втором этаже в доме №14 по ул. Энгельса в Михайловке произошел пожар. Глава Михайловки Александр Тюрин сообщил о хлопке и пожаре  и двух госпитализированных, пояснив, что в произошедшем разбираются спецслужбы. Пожар был локализован  в 19-50 ч. Причина происшествия устанавливается.
Фото Александра Тюрина VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.05.2023 20:28
Расследования 16.05.2023 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:56
Расследования 16.05.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:10
Расследования 16.05.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 11:51
Расследования 16.05.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 10:34
Расследования 16.05.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 08:29
Расследования 16.05.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 22:15
Расследования 15.05.2023 22:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 18:31
Расследования 15.05.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 16:13
Расследования 15.05.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 15:08
Расследования 15.05.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 14:02
Расследования 15.05.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 11:36
Расследования 15.05.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2023 18:13
Расследования 13.05.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2023 17:54
Расследования 13.05.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2023 20:59
Расследования 12.05.2023 20:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:31
«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в МихайловкеСмотреть фотографии
22:11
Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу над "Астраханочкой"Смотреть фотографии
21:19
«Спецслужбы разбираются»: в Михайловке госпитализировали двоих человек после хлопка и пожара в квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
«У нее рост баскетболистки»: в Волжском пропала 22-летняя девушка в серомСмотреть фотографии
20:28
«Буду ездить на личной машине»: подбитая скорой в Волжском Toyota Camry оказалась депутатскойСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппаСмотреть фотографии
19:11
В Волгограде обнародованы зарплаты директоров детских центров, гимназий и школСмотреть фотографии
18:40
Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотойСмотреть фотографии
18:27
Росгвардия обследует объекты ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
«Мам, я иду добровольцем»: в Волгоградской области увековечили память троих бойцов СВОСмотреть фотографии
17:40
Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животныхСмотреть фотографии
17:37
«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителейСмотреть фотографии
17:03
На Украине погиб десантник из Волгоградской области Алексей БеловСмотреть фотографии
16:22
«Мнения разделились»: в Волгограде озвучат итоги опроса по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы накопили на счетах более 340 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Волгоградцы приняли участие в экологическом марафонеСмотреть фотографии
14:39
Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиянСмотреть фотографии
14:38
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботомСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области подросток ночью сообщил о двух бомбах в жилом домеСмотреть фотографии
13:56
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерьюСмотреть фотографии
13:21
Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 маяСмотреть фотографии
13:15
В Волжском столкнулись скорая помощь и ToyotaСмотреть фотографии
13:12
Коллективу ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» представили новое руководствоСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишникаСмотреть фотографии
12:49
Пост уволенного вице-мэра Тетерятника в Волгограде временно занял Роман КозловСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде 17 мая откроют бюст народного артиста СССР Василия ЛановогоСмотреть фотографии
12:22
ФСБ: житель Волгограда в гаражах организовал нарколабораториюСмотреть фотографии
12:19
На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологовСмотреть фотографии
 