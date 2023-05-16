По одной из версий, она принесла бензин на балкон и подожгла. По свидетельству соседей, женщина вела себя порой странно.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что госпитализация никому не понадобилась.
- Двум жительницам дома оказана медицинская помощь в условиях приемного покоя, они направлены на амбулаторное лечение, - прокомментировали в облкомздраве.
Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня в 19-15 ч. на втором этаже в доме №14 по ул. Энгельса в Михайловке произошел пожар. Глава Михайловки Александр Тюрин сообщил о хлопке и пожаре и двух госпитализированных, пояснив, что в произошедшем разбираются спецслужбы. Пожар был локализован в 19-50 ч. Причина происшествия устанавливается.
Фото Александра Тюрина VK.com