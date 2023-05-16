«Спецслужбы разбираются»: в Михайловке госпитализировали двоих человек после хлопка и пожара в квартире











В Михайловке Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ЧП, которое случилось сегодня вечером в доме №14 по ул. Энгельса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в 19-15 ч. В Михайловке Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ЧП, которое случилось сегодня вечером в доме №14 по ул. Энгельса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в 19-15 ч.





Между тем, глава Михайловки Александр Тюрин, который побывал на месте происшествия с сотрудниками правоохранительных органов, сообщил следующее: Между тем, глава Михайловки Александр Тюрин, который побывал на месте происшествия с сотрудниками правоохранительных органов, сообщил следующее:

Фото Александра Тюрина VK.com

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- Горели домашние вещи на площади в 26 квадратных метров, - пояснили в ведомстве. – Горение было ликвидировано силами 30-ой пожарной части в 19-50 ч. Причина пожара устанавливается.С места происшествия были госпитализированы два человека.- По предварительным данным в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет, пострадали два человека, они доставлены в ЦРБ, получают всю необходимую помощь. Также по предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены. Спецслужбы продолжают работать на месте, обстоятельства случившегося выясняются.По данным информагентства, рассматриваются несколько версий произошедшего. В том числе – возможный взрыв газа. Однако, по сведениям источника, газовое оборудование уже обследовано и оно не пострадало. Редакция следит за развитием событий.