Происшествия 13.05.2023 10:03
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13.05.2023 10:03
Жизнь мужчины спасли сотрудники ППС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, старший сержант полиции Дмитрий Сергеев и младший сержант Григорий Шевченко заметили человека, который вышел на железнодорожный мост, расположенный в Светлоярском районе.
В руках у него был большой камень. Мужчина уже перелез через ограждение, но в последний момент полицейские перехватили его и спасли от необдуманного поступка. Сейчас с ним работают медики.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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