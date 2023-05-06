Здравоохранение

«Не соглашались на госпитализацию»: в Волгограде школьник заболел корью

Здравоохранение 06.05.2023 17:23
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06.05.2023 17:23


В Волгоградской области зафиксирован очередной случай заболевания корью. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.
- Из семьи школьника в профильный стационар госпитализирован ребенок с признаками инфекционного заболевания, проводится необходимое обследование. Согласно предписанию Роспотребнадзора реализуются мероприятия для недопущению распространения инфекции, в том числе подчищающая иммунизация детей, не прошедших полный курс вакцинации. Для иммунизации лиц, не имеющих данных о перенесенной инфекции, а также не прошедших прививочный курс и определенного круга контактных лиц вакцина имеется в поликлиниках в достаточном объёме, - прокомментировали в ведомстве.
В комитете здравоохранения Волгоградской области утверждают, что на данный момент заболевших детей в школе нет, учреждение функционирует в прежнем режиме.
По данным информагенства, заболел один из учеников школы №100, расположенной в Кировском районе Волгограда. По сведениям источника, родители ребенка не сразу согласились на его госпитализацию. Кроме того, выяснилось, что они не вакцинировали своих детей по каким-то убеждениям.
Напомним, с начала года в Волгоградской области было зафиксировано уже несколько случаев заболевания корью. Среди заразившихся были как взрослые, так и дети. В связи с «возрождением» болезни, которая долго не давали о себе знать в России, в стране ввели подчищающую иммунизацию от кори.


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