Волгоградцам устроят 12-дневные новогодние каникулы

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления уже размещен для общественного обсуждения.
Итак, как будут отдыхать россияне?
Новогодние каникулы – 12 дней отдыха с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
В феврале россиян ждут трехдневные праздники - сс21 по 23.
В марте - также трехдневные выходные - с 7 по 9.
В мае отдыхаем дважды по 3 дня - с 1 по 3 и с 9 по 11.
В июне вновь, как и в этом году, будут выходные с пятницы по воскресенье с 12 по 14.
И последний перед новогодними каникулами выходной ждет волгоградцев 4 ноября, в среду.
Фото V102.RU (архив)