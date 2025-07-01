Очевидцы: при пожаре в общежитии под Волгоградом пострадал ребенок





В городе Волжском Волгоградской области вечером 1 июля произошло возгорание в общежитии на ул. Машиностроителей. По информации очевидцев, в результате происшествия пострадал ребенок – предположительно, он мог надышаться дымом.

Волжане уточняют, что в одной из комнат общежития загорелись вечером домашние вещи. Возгорание произошло около 20.30, расчеты прибыли на место, когда пламя уже вырывалось в оконный проем.





На момент публикации в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о происшествии не прокомментировали. На видеокадрах, которые волжане опубликовали в Сети, видно, что ребенка выносит из здания один из пожарных.

Также очевидцы сообщают, что ребенок был передан сотрудникам скорой помощи.

Обновлено в 21.45



По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в результате пожара никто не пострадал.



– В 20:20 поступило сообщение о пожаре. В пятиэтажном доме происходило горение домашних вещей в комнате на 5 этаже. Подразделения 32-ПСЧ ликвидировали горение в 20:35. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, – сообщили в пресс-службе ведомства.





Видео: Жесть Волжский / t.me