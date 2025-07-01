









В хуторе Кругловка Нехаевского района Волгоградской области выпускной бал для вчерашних школьников прошел в доме культуры, состояние которого вызывает серьезные опасения у местных жителей.

– Надо же, не побоялись выпускников туда запустить, – удивляются хуторяне. – Хорошо, что хоть все живые остались.





Жители знают, о чем говорят. В 2015 году в доме культуры обвалилась стена. После чего был проведен капитальный ремонт основного здания. А вот с пристройками – совсем беда: по фасадам пошли огромные трещины, в которые можно просунуть руку. Трещины замазали цементом и стали делать отмостку. Между тем, жители, имеющие опыт работы в строительной сфере, считают, что никакими заплатками и отмосткой ситуацию не спасти. Уберечь здание от дальнейшего развала может только стяжка.





По мнению хуторян, посещать этот дом культуры опасно для жизни и здоровья. К счастью, распорядок работы учреждения довольно урезанный. Однако в этом здании собираются местные жительницы, которые плетут здесь сети для СВО.





Глава Кругловского сельского поселения Николай Лукьянчиков заверил корреспондента V102.RU, что здание ДК находится в удовлетворительном состоянии.

– Сейчас мы здесь проводим косметический ремонт - трещины замазаны, уже почти готова отмостка. Все делаем по проекту, который был проведен после обследования здания, спонсоры помогли. Так что никакой паники у людей нет, посещать дом культуры можно без опаски, – заявил глава.