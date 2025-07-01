Общество

«Туда нельзя пускать людей!»: в хуторе Волгоградской области отметили выпускной в разваливающемся ДК

Общество 01.07.2025 17:08
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01.07.2025 17:08




В хуторе Кругловка Нехаевского района Волгоградской области выпускной бал для вчерашних школьников прошел в доме культуры, состояние которого вызывает серьезные опасения у местных жителей. 

– Надо же, не побоялись выпускников туда запустить, – удивляются хуторяне. – Хорошо, что хоть все живые остались. 


Жители знают, о чем говорят. В 2015 году в доме культуры обвалилась стена. После чего был проведен капитальный ремонт основного здания. А вот с пристройками – совсем беда: по фасадам пошли огромные трещины, в которые можно просунуть руку. Трещины замазали цементом и стали делать отмостку. Между тем, жители, имеющие опыт работы в строительной сфере, считают, что никакими заплатками и отмосткой ситуацию не спасти. Уберечь здание от дальнейшего развала может только стяжка. 


По мнению хуторян, посещать этот дом культуры опасно для жизни и здоровья. К счастью, распорядок работы учреждения довольно урезанный. Однако в этом здании собираются местные жительницы, которые плетут здесь сети для СВО. 


Глава Кругловского сельского поселения Николай Лукьянчиков заверил корреспондента V102.RU, что здание ДК находится в удовлетворительном состоянии.

Сейчас мы здесь проводим косметический ремонт - трещины замазаны, уже почти готова отмостка. Все делаем по проекту, который был проведен после обследования здания, спонсоры помогли. Так что никакой паники у людей нет, посещать дом культуры можно без опаски, – заявил глава. 

Фото и видео читателей V102.RU

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