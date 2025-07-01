Общество

Суд по иску «Магнита» заморозил оплату реконструкции волгоградского ЦУМа

Общество 01.07.2025 15:09
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01.07.2025 15:09


В Волгограде компания «Приволжтрансстрой» столкнулась с неожиданными сложностями при реконструкции здания Центрального универмага. 27 июня госзаказчик работ в лице «Управления капитального строительства» уведомил строителей о приостановке оплаты уже произведённых работ. На текущий момент заморожена оказалась сумма в размере 38,8 млн рублей.

В документе, с которым удалось ознакомиться редакции, ГКУ «УКС» ссылается на решение Арбитражного суда Краснодарского края, накладывающего арест на прибыль акционерного общества в размере 224,7 млн рублей в качестве обеспечительных мер по иску компании «Тандер», входящей в группу «Магнит».


Как выяснилось, вот уже несколько лет федеральный ретейлер судится с АО «Приволжтрансстрой» из-за некачественно выполненных работ по строительству «под ключ» крупного склада в Пензенской области.

Согласно исковым материалам, в 2014 году федеральная сеть магазинов заключила соответствующий контракт, однако во время сдачи объекта заказчиком были выявлены недоставки.

В 2016 году, чтобы уладить конфликт, строительная компания взяла на себя обязательства исправить как уже выявленные дефекты, так и проблемы, которые впоследствии могут вскрыться. Впоследствии «Приволжтрансстрой» неоднократно возвращался к работам на складе, но итоговый результат из раза в раз ритейлера не устраивал. В 2019 году «Магнит» заказал строительную экспертизу сооружения, по итогу которой обратился к подрядчику с иском о взыскании 90,6 млн, необходимых для устранения выявленных недостатков.

В марте 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск торговой сети в полном объёме. Волгоградские строители многократно пытались оспорить решение, но пока безуспешно. В ноябре 2024 года Верховный суд РФ отказал строительной компании в повторном рассмотрении дела судебной коллегией по экономическим спорам.


Несмотря на вступившее в силу решение, «Приволжтрансстрой» не спешит расставаться с деньгами, в результате чего 18 марта 2025 года АО «Тандер» через суд добилось увеличения исковых требований на 20 млн рублей и, практически одновременно, наложения обеспечительных мер на бизнес строителей в виде ареста на право подрядчика получать деньги по исполняемым контрактам. Ограничения коснулись прибыли в размере 224 млн рублей.

По данным ГКУ «УКС», теперь рассчитаться с АО «Приволжтрансстрой» за последние работы, выполненные при реконструкции Центрального универмага, госзаказчик сможет лишь после снятия ареста.

В свою очередь в АО «Приволжтрансстрой» подтвердил журналистам судебные тяжбы с торговым гигантом, однако пообещал, что арест части прибыли не скажется на реализации проектов в Волгограде.

– Данная ситуация является спором двух хозяйствующих субъектов и никак не влияет на текущую деятельность компании. Что касается решения Управления капитального строительства — это является самостоятельным решением контрагента, однако не влияет на ход реконструкции вверенных объектов, – подчеркнули в компании.

Отметим, помимо контракта на реконструкцию здания ЦУМа, ограничения должны также затронуть средства, вырученные компанией компанией ещё от 10 госконтрактов в Волгограде, связанных со строительством образовательных учреждений, реконструкцией сквера на пл. Павших Борцов и строительными работами на территории Волгоградского областного онкологического диспансера.

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