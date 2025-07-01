Осенние выборы в Волгоградской области будут проходить 2 дня





В Волгоградской области голосование на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на единый день голосования, будет проходить в течение двух дней подряд – 13 и 14 сентября. Об этом 1 июля сообщили в Избирательной комиссии Волгоградской области (ИКВО).

– Соответствующие решения приняты территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы, – уточнили в ИКВО.

Напомним, ранее двухдневный формат голосования был поддержан членами Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии региона. В частности, уточнялось, что голосование в течение двух дней позволит более эффективно организовать голосование на дому для тех, кто не имеет возможности проголосовать на избирательном участке, в том числе в населенных пунктах, удаленных от помещения для голосования. Вместе с тем, с учетом количества избирателей, имеющих право принять участие в предстоящих выборах, необходимости в проведении голосования в течение трех дней нет. Среднее число избирателей на одну УИК составляет менее 900 человек

51 избирательная кампания уже стартовала в Волгоградской области. Жителям региона предстоит в 18 муниципальных районах предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений.