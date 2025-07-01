В Волгограде названы районы-рекордсмены по жалобам на экологию





Облкомприроды опубликовал статистику по количеству жалоб, связанных с вопросами экологии. В 2024 году абсолютным лидером по этому показателю стал Волгоград. Из 713 зафиксированных обращений на региональную столицу пришлось 659 тревожных сигналов.

- Наибольшее количество обращений связано с загрязнением атмосферного воздуха и составляет 80% от общего числа поступивших. Количество обращений на несанкционированное складирование и сжигание мусора 3%. На сброс сточных вод на рельеф местности, вырубку зеленых насаждений и другие нарушения приходится 17% обращений, — говорится в докладе комитета о работе ГБУ ВО «РЦЭК».

В Волгограде среди районов самым неблагополучным, по версии горожан, стал Красноармейский. На местных жителей пришлось 344 жалобы или 52% от общего количества обращений. Второе место в ТОПе антилидеров у Тракторозаводского района – 81 обращение. Третье у Дзержинского района – 76. Далее следуют: Кировский район – 58; Краснооктябрьский – 37; Советский – 36; Ворошиловский – 18; Центральный – 9.

Специалисты отмечают, что районы-лидеры держат свои позиции уже не первый год. Такие результаты эксперты связывают с концентрацией здесь промышленных предприятий, которые могут осуществлять вопросы.

- При рассмотрении поступивших обращений были проведены инструментальные замеры в селитебной зоне районов Волгограда по адресам обратившихся жителей для определения содержания загрязняющих веществ. Для расследования причин загрязнения окружающей природной среды было сделано 109 выездов оперативной группы для обследования территории и отбора проб атмосферного воздуха, выполнено 2 211 анализов, — констатируется в документе.

Примечательно, что о результатах исследования проб, взятых лабораторией по итогу отработки обращений граждан, в докладе не сообщается.

Напомним, ранее осенью 2024 года жители Красноармейского и Кировского районов массово сообщали о неприятном запахе и першении в верчение и ночное время. Согласно отчёту специалистов, как раз на третий квартал и пришлось львиная доля поступивших в ГБУ ВО «РЦЭК» жалоб на качество воздуха – 322 обращения.