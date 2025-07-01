В Волгограде отец участника СВО взыскал через суд расходы

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил взыскать с регионального отделения СФР расходы, который понес отец участника СВО в ходе сопровождения сына-инвалида на медицинскую реабилитацию, передает V102.RU. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Краснооктябрьского района.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Соцфонд должен вернуть мужчине расходы на приобретение путевки на санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения в качестве сопровождающего лица – недееспособного родственника в сумме 62 375 рублей.

Установлено, что сын волгоградца в результате полученной травмы не может самостоятельно себя обслуживать, передвигаться, общаться и контролировать свое поведение. В марте текущего года недееспособного участника СВО на основании решения ОСФР по Волгоградской области направили в ФБУ Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Волгоград» на медицинскую реабилитацию на 25 дней.

Отец участника СВО обратился в Соцфонд с заявлением о предоставлении ему путевки для сопровождения сына на санаторно-курортное лечение, но ему отказали. Тогда он был вынужден приобрести путевку за счет своих средств. Суд обязал возместить эти расходы, опираясь на президентский Указ от 08.05.2025 № 300 «О дополнительных социальных гарантиях членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях».

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Фото из архива V102.RU