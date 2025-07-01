В волгоградской больнице объявили тревогу на английском языке

Пациенты волгоградской больницы №15 пришли в недоумение, когда в медучреждении сработала тревога, сопровождавшаяся речью на английском языке.
- Всем все понятно, что говорят, - иронизирует автор ролика.
В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали данный казус.
- В больнице проходила плановая проверка и настройка системы оповещения. На видео представлены стандартные системные звуки системы оповещения. Все оповещения после наладки проводятся на русском языке, - заверили в облздраве.
К слову, сообщается, что через несколько минут после включения сирена «заговорила» уже на русском языке.
Фото администрации Волгоградской области (архив)