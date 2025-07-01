Количество покусанных клещами волгоградцев выросло до 1337 человек





Количество обращений жителей в медорганизации по поводу укусов клещей увеличилось до 1337 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, только за последнюю неделю зарегистрировано 146 случаев обращений, что не превышает среднемноголетних значений.

При этом пока на прежнем уровне остается количество зараженных опасными инфекциями, передающимися клещами. Так, в регионе зафиксировано 2 случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), известного еще под названием «болезнь Лайма»..

Фото: сгенерировано ИИ / shedevrum.ai