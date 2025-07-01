Расследования

В Волгограде в 3 из 11 проб сливочного масла нашли растительный жир

Расследования 01.07.2025 12:45
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01.07.2025 12:45


Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» с начала года провели исследование 11 образцов сливочного масла и заподозрили в трех из них подмену молочного жира растительным. Эксперты напоминают, что настоящее масло изготавливается только из молочных компонентов без посторонних добавок. Кроме того, продукт должен иметь плотную однородную консистенцию, характерный сливочный аромат и восстанавливать пластичность при комнатной температуре.

Специалисты предупреждают, что продукт с горьковатым привкусом, расслоившейся структурой или сохраняющий мягкость в замороженном состоянии может быть опасен для здоровья.

А при выборе масла нужно обязательно обращать  внимание на маркировку – в ней должны быть четко указаны состав, ГОСТ/ТУ, данные производителя. Срок годности качественного продукта составляет до 3 месяцев в холодильнике и до года в морозильной камере, поясняют эксперты. 

Фото: сгенерировано ИИ / shedevrum.ai

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