Волгоградская область ставит рекорды по сбору первых сезонных овощей

В Волгоградской области сельхозпредприятия ставят рекорды по сбору сезонных овощей. По информации профильного комитета областной администрации, на начало июля валовой сбор ранних томатов в открытом грунте вырос в 11 раз по сравнению с прошлым годом. Аграриями уже собрано 817 тонн с 12 гектаров.

– На текущий момент продукция собрана с площади 239 гектаров, что на 9 гектаров больше, чем в 2024 году, – приводят данные в облкомсельхозе. – Общий сбор овощей достиг 8,3 тысячи тонн, что более чем на две тонны больше, чем годом ранее – 6 тысяч тонн на начало июля 2024 года.

Капусты волгоградцы собрали уже около 6 тысяч тонн, огурцов – 1,9 тысячи тонн.

Отслеживая темпы сбора овощей в регионе, специалисты комитета отмечают, что лидерами по сбору урожая являются овощеводы Быковского и Среднеахтубинского районов.