Отбивались до последнего: приставы арестовали имущество регоператора-должника «Ситиматик-Волгоград»

В Волгограде 17 ноября региональное управление ФССП России сообщило об аресте имущества регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Волгоград». Как уточняет ИА «Высота 102», в производстве судебных приставов находятся два исполнительных листа на общую сумму 77 миллионов 263 тысячи 770 рублей. Это совокупный долг «Ситиматика» перед компаниями, с которыми были заключены контракты еще в 2018 году.

Согласно сведениям, опубликованным в системе СПАРК, долг в размере более 77 миллионов рублей региональный оператор по обращению с ТКО накопил перед волгоградскими ООО «Спецпроект» и ООО «Волга-Бизнес».

С компанией «Спецпроект», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, «Ситиматик-Волгоград» заключил контракт 3 ноября 2018 года на оказание услуг по захоронению твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности. Фирма свои обязательства выполнила полностью, о чем свидетельствуют акты выполненных работ, подписанные регоператором, однако оплаты здесь так и не дождались.

Обратившись в Арбитражный суд Волгоградской области, ООО «Спецпроект» требовало взыскать с ООО «Ситиматик-Волгоград» 52 миллиона 607 тысяч 718 рублей долга и неустойку за период с 10.09.2021 по 14.02.2022 в размере 1 227 643 руб. 76 коп. Позже, уточнив требования, «Спецпроект» сократил сумму долга до 48 815 212,96 рублей, а размер неустойки вырос до 1 399 121,62 рублей – всего 50 214 334,58 рублей.

12 июля 2022 года Арбитражный суд Волгоградской области, признав требования «Спецпроекта» обоснованными, полностью удовлетворил иск. Контррасчеты регоператора были отклонены.

Однако, проиграв в суде 50 миллионов рублей, «Ситиматик-Волгоград» в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде обжаловал сумму в размере 13 тысяч рублей. Рассмотрение жалобы состоялось 25 октября.

– Не согласившись с принятым по делу судебным актом в части взыскания неустойки, ООО «Ситиматик-Волгоград» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение арбитражного суда отменить как незаконное и необоснованное в части взыскания 13877 руб. 62 коп. неустойки, принять по делу новый судебный акт об отказе во взыскании указанной суммы неустойки, – говорится в судебных материалах. Рассмотрев их, суд в Саратове отклонил жалобу регоператора, оставив в силе решение волгоградского арбитража.

Аналогичный иск, но только уже от компании ООО «Волга-Бизнес» Арбитражный суд Волгоградской области рассматривал 25 июля 2022 года. В данном случае на основе договора от 3 декабря 2018 года компания требовала взыскать с «Ситиматик-Волгоград» в судебном порядке 25 641 262 рублей долга и неустойку в сумме 1 051 707 рублей за период с 12.08.2021 по 31.03.2022. Рассмотрев материалы, волгоградский арбитраж, как и в случае со «Спецпроектом», полностью удовлетворил иск.

Но и здесь «Ситиматик-Волгоград» обжаловал решение Арбитражного суда Волгоградской области, обратившись с жалобой в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Оспариваемая сумма составила 9514 рублей. Решением суда Саратова стал отказ волгоградскому регоператору в удовлетворении апелляционной жалобы.

Исполнительные листы на общую сумму более 77 миллионов рублей поступили из Арбитражного суда Волгоградской области в Центральный РОСП 31 октября 2022 года. В установленные законом сроки в связи с нежеланием регионального оператора погашать добровольно солидный долг в компанию нагрянули приставы.

– В целях взыскания долга в рамках исполнительного производства судебные приставы выехали в адрес должника и наложили арест на имущество, – сообщает пресс-служба судебных приставов. – Если предприятие не выплатит долг, имущество передадут на принудительную реализацию в счет его погашения.

Добавим, что в производстве приставов на сегодня находятся десятки исполнительных листов в отношении ООО «Ситиматик-Волгоград». Большая их часть – по штрафам, назначенным за совершение административных правонарушений. Совокупный размер взыскиваемых долгов (с учетом 77 миллионов рублей и судебных издержек), согласно системе СПАРК, составляет 82 926 841 рублей.

Напомним, что еще в конце октября ИА «Высота 102» публиковало информацию об огромных долгах, накопленных «Ситиматиком» перед компаниями, которые эксплуатируют в регионе объекты обработки и захоронения ТКО. По информации облкомприроды, размер задолженности регионального оператора перед семью фирмами по состоянию на 01.10.2022 составил 316 325 487, 90 руб., в том числе просроченная - 257 928 938, 36 руб., что превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки, которая на 2022 год установлена в размере 3 090 209, 63 тыс. руб. Данное обстоятельство ставит под вопрос дальнейшую деятельность ООО «Ситиматик-Волгоград» в качестве регионального оператора.

В начале ноября, добавим, «Высоте 102» стали известны любопытные факты: объясняя свои долги низким тарифом на оказываемые им услуги, «Ситиматик-Волгоград» позволяет получать на мусоре баснословные прибыли другой компании – ООО «Волга-Д», имеющей родство с регоператором.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»