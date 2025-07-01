Под Волгоградом фермера оштрафуют за выпас коров на кладбище





В хуторе Альсяпинском Новоаннинского района Волгоградской области полиция вместе с местными властями решила проблему с выпасом коров на сельском кладбище. По информации Telegram-канала «Новоаннинский сегодня», фермера заставили привести погост в порядок и привлекли к административной ответственности.





Владелец животных объяснил произошедшее вышедшим из строя электропостухом, из-за чего они ежедневно по собственной воле наведывались на кладбище.

Напомним, на прошлой неделе хуторяне неожиданно обнаружили, что местный погост был превращён в пастбище. Стадо коров повредило убранство и загадило могилы продуктами жизнедеятельности.

Отметим, после огласки фермеру пришлось организовать уборку кладбища. Приёмку работ проводили хуторяне вместе с местными чиновниками.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me