Жесткое ДТП в вечерний час пик на юге Волгограда засняли камеры





В Кировском районе Волгограда на пересечении улиц Санаторной и 64-й Армии в вечерний час пик 1 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Жесткое столкновение зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 17.30 на проспекте Университетском и, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

– На месте аварии в настоящее время работает экипаж Госавтоинспекции Волгограда, – уточнили в Главке полиции ИА «Высота 102».







Судя по кадрам с камер наблюдения, водитель красной иномарки выехала на перекресток в тот момент, когда водитель отечественной легковушки надеялся проскочить его на предупреждающий сигнал светофора.

Из-за ДТП на проспекте Университетском вечером образовалась пробка – согласно данным сервиса «Яндекс Карты», протяженность транспортного затора составляет более трех километров – от пересечения проспекта и улицы Электролесовской до места аварии.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области