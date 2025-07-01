«Режут людей. Наглухо!»: волгоградцев запугивают историями о детях-киллерах





В Волгоградской области на протяжении нескольких дней по чатам гуляют голосовые сообщения, авторы которых предупреждают жителей о новой угрозе – жестоких детях, которые «режут людей». Описывая случившееся, неизвестные указывают и конкретные населенные пункты региона – Жирновск и город Котово. Якобы малолетних киллеров видели на дорогах и в других районах. Ничего общего с действительностью, сообщает ИА «Высота 102», данная информация не имеет.

Отметим, что сообщения, которые рассылаются в звуковом формате, записаны мужскими и женскими голосами. Волгоградцев, и особенно водителей, предостерегают от какого-либо общения с «возникшими» на дороге чужими детьми. Авторы настаивают: дети-киллеры якобы добрались в регион из Украины.

– Мальчик темненький, с ним девочка. Подходят на стоянке и режут людей. Наглухо! Причем ничего не забирают, а просто режут, – говорится в одном из таких сообщений. Неизвестные также утверждают, что в Волгоградской области практически все силовики занимаются поиском кровожадных детей.

Данная информация была опровергнута 1 июля в телеграм-канале «Война с фейками».

– В картотеке регионального МВД нет ориентировок на указанных в сообщениях людей, информация о проведении операции антитеррор в регионе не подтвердилась, – утверждают авторы канала и перечисляют явные признаки дезинформации. – Автор сообщения путается в локациях, не называет конкретные точки, сообщает об убийствах по трассе в сторону Астрахани и приводит пример недавнего преступления около «Изумрудного города» – гостиницы рядом с трассой в Дубовском районе, т.е. в противоположной стороне.

Но самое важное, что выдает фейк – это его публикация в иных сообществах в прошлом году, причем не только в Волгоградской области, но и в ряде других регионов.

Фото: сгенерировано ИИ / shedevrum.ai