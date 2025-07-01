Тарифы на коммуналку для волгоградцев повысились с 1 июля





С сегодняшнего дня, 1 июля, для волгоградцев, как и для всех жителей России, повысились тарифы на ЖКХ. Напомним, с сегодняшнего дня на 13,28 рублей, или на 10,28% увеличилась ежемесячная плата с человека за газ, используемый для приготовления пищи в случае отсутствия счетчика. Если сейчас по нормативу платеж на одного человека составляет 129,15 рубля на человека, то с 1 июля стало уже 142,43 рубля.

Стоимость кВт/ч выросла на 12,6%. Для горожан, пользующихся газовыми плитами, тариф на электроэнергию увеличился на 74 копейки: с 5,88 руб./кВт. ч до 6,62 руб./кВт. ч. Для жителей сельских населенных пунктов, а также тех, кто проживает в домах с электроплитами и электроотопителями, он вырос на 52 копейки: с 4,12 руб./кВт.ч до 4,64 руб./кВт. Ч.

Тариф на питьевую воду увеличится на 12,3 %. Кубометр холодной воды стал дороже на 3,89 руб. – до 35,42 руб.

За водоотведение волгоградцы будут платить теперьпо 22,87 руб. (+2,49) за кубический метр.

Тарифы на отопление и горячую воду станут больше на 12,6%.

Вырастет и плата за ТКО. Для жителей многоквартирного дома она составила 130,77 руб. (+14,22 руб.). Размер платы для горожанина, проживающего в частном секторе, увеличится до 128,86 руб. (+14,01 руб.). Сельский житель, проживающий в частном доме, ежемесячно будет платить 113,63 руб. (+12,36 руб).

Напомним, правительство утвердило для Волгоградской области предельный индекс изменения коммунальных платежей в размере 12,1%. При этом у волгоградцев останется право на субсидии если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 % совокупного дохода семьи.



