Козленочком станешь? На пляже под Волгоградом нашли вызывающие менингит бактерии





Волгоградцам запретили купаться на пляжах в хуторе Бобры и на острове Крит. Виной тому – неудовлетворительные пробы воды, взятые в зонах рекреации. В частности, при лабораторном исследовании воды были обнаружены превышения санитарно-микробиологических показателей. Так, обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) составили 2400 КОЕ/100 куб см при норме — не более 500, Escherichia coli (E/coli), известные больше, как кишечная палочка, - 240 КОЕ/100 куб см при норме 100, энтерококки - 2400 при норме не более 10. Данные показатели не соответствует требованиям таб. 3.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Между тем, колиформные бактерии могут быть возбудителями острых кишечных и инфекционных заболеваний, а энтерококки – даже менингита.

В то же время на днях в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» сообщили, что заключения о соответствии использования водного объекта в рекреационных целях, а именно – для отдыха и купания волгоградцев, получили три хозяйствующих субъекта: это городской пляж в Волжском, а также пляжи на острове Крит и место отдыха и купания в районе поселка Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе.

При этом в Волгограде до сих пор не заработал ни один пляж. Напомним, в прошлом году официально места для купания в миллионном городе так и не открылись по причине плохих проб воды. И, возможно, эта ситуация повторится и в 2025 году. Единственное, что пока может утешить волгоградцев - это достаточно прохладная погода, которая установилась в регионе, которая совсем не располагает к загоранию и купанию.