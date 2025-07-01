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T2 предлагает выгодные условия роуминга в Абхазии в сезон отпусков

Телеком 01.07.2025 16:09 Реклама
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01.07.2025 16:09 Реклама


Оператор делает путешествия своих клиентов в Абхазию доступнее. Абоненты смогут воспользоваться специальными предложениями на услуги мобильного интернета в роуминге: это в том числе один гигабайт на пять дней по сниженной цене.
Абхазия остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. Чтобы сделать пребывание за границей еще комфортнее, T2 предлагает клиентам обновленные пакеты мобильного интернета. Особые условия будут действовать в разгар сезона отпусков – с 1 июля по 30 сентября 2025 года.
Т2 подготовила для абонентов, путешествующих на территории Абхазии, два пакета мобильного интернета. Пакет с объемом трафика в один гигабайт будет доступен в течение пяти дней за 198 рублей. Предложение с пятью гигабайтами интернета на 14 дней обойдется в 660 рублей. Оплата услуг происходит сразу после их подключения, а срок действия начинается с момента первого выхода в интернет. Если пакет не понадобился, он остается активным в течение трех месяцев.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjepZc5b

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