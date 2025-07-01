Состоялась встреча руководства Фонда Мельниченко и предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий

На встрече обсуждались ключевые вопросы реализация совместных проектов в области образования, городского развития, культуры, спорта, а также социальной и грантовой поддержки жителей Котельниковского района Волгоградской области, где расположены основные производственные мощности предприятия.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева и генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, а также профильные руководители обеих организаций. Планируется сделать такие встречи регулярными для повышения эффективности сотрудничества в сфере корпоративной социальной ответственности.





Представители Фонда Мельниченко рассказали о подготовленных предложениях для социально-экономического развития Котельниково, включающих строительство Центральной районной больницы с поликлиникой, средней образовательной школы на 1000 мест, детского сада на 245 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, культурно-досугового центра на 500 мест, горно-технологического техникума на 1000 учащихся. Стороны договорились координировать усилия по определению программ финансирования проектов и дальнейшей их реализации.

При поддержке Фонда Мельниченко администрация Котельниково подала заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды (МГиИП) Минстроя России с проектом «III очередь благоустройства парка “Аксайская Дубрава”».

Котельниково в этом году принимает участие в первом промышленном паблик-арт-фестивале в России «Смена», который распространится на 15 городов. Уже подготовлены первые эскизы мурала, создание которого будет сопровождаться лекциями о современном искусстве и мастер-классами для всех желающих. Кроме того, этим летом в Котельниково в рамках проекта «Парк Культуры» Фонда Мельниченко состоятся гастроли столичного оркестра с привлечением местных музыкантов.

Для привлечения активных жителей к благоустройству города пройдет «Урбан-Фест» – урбанистический фестиваль, в ходе которого помимо преображения городской среды пройдут образовательные и развлекательные интенсивы.

В сфере поддержки образования Фонд Мельниченко реализует несколько проектов в Котельниково. В 2024 году открыт Профкласс.ФМ в МКОУ СШ № 2, ведется профориентационная программа, ориентированная на поступление после 9-го класса на профильные для ЕвроХим-ВолгаКалия специальности в Волжский политехнический техникум и, в дальнейшем, в техникум в г. Котельниково. По итогам 2024/2025 учебного года проведено более 30 профориентационных мероприятий для школьников г. Котельниково и п. Октябрьского, включая экскурсии на Гремячинский ГОК, встречи с востребованными на предприятии специалистами, участие в мастер-классах Волжского политехнического техникума, проведение профигр и профориентационных собраний с учениками и их родителями. В 2025 году Профклассы открываются в СШ №2 рабочего поселка Октябрьский с ориентацией учащихся на поступление в Волжский политехнический техникум.

Фото: Александр Семёнов

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