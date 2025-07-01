Wildberries изменили правила для клиентов после драки на ПВЗ в Волгограде

Компания Wildberries внесла изменения в правила пользования торговой площадкой, прописав требования к поведению клиентов при получении заказов на ПВЗ, сообщает V102.RU.

Так, маркетплейс указывает, что потребитель обязан не создавать помехи работе ПВЗ, не допускать агрессии, оскорблений, угроз и иных действий, высказываний или распространения сведений, в том числе клеветнических, недостоверных и оскорбительных.

Также запрещено проводить фото- и видеосъемку сотрудников и других посетителей ПВЗ без их согласия.





Изменения в правилах пользования площадкой популярного маркетплейса появились после конфликта в Волгограде, который произошел 12 июня в ПВЗ, расположенном на ул. Липецкой, 8.

Напомним, видео, на котором представительницы слабого пола таскают друг друга за волосы и оскорбляют с использованием ненормативной лексики, появилось в Telegram спустя несколько дней после происшествия.