В Волгоградской области Михайловский районный суд избрал меру пресечения водителю большегруза Volvo, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих детей на федеральной трассе. Рассмотрев материалы, судья назначил 41-летнему жителю Омска меру пресечения в виде заключения под домашний арест.

Напомним, что 29 июня на 750-м км автодороги Р-22 «Каспий» при обгоне в нарушение требований ПДД водитель большегруза, по версии следствия, допустил неконтролируемый занос полуприцепа на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем «Лада Веста». От удара легковушку отбросило на встречный КАМАЗ. В результате ДТП на месте от полученных травм погибли 10-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети, водитель легкового автомобиля и 56-летняя пассажирка прописаны в городе Подольске Московской области.

Расследованием уголовного дела в настоящее время занимаются опытные следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Все транспортные средства изъяты, назначен ряд экспертиз и исследований, направленных на установление всех обстоятельств.

По решению Михайловского районного суда водитель большегруза из Омска отправлен под домашний арест до 1 августа.