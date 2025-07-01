Главный волгоградский судья Алексей Глухов отмечает юбилей 1 июля





Председатель Волгоградского областного суда сегодня, 1 июля, отмечает День рождения. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году Алексей Глухов празднует юбилей – свое 55-летие.

Выпускник Военного Краснознаменного института Алексей Анатольевич Глухов с 1992 года проходил военную службу в органах военной прокуратуры в должностях следователя, помощника, заместителя и военного прокурора в различных военных прокуратурах Северо-Кавказского военного округа, в том числе в 1995–1996 гг. и 2001–2002 гг. в Чеченской Республике.

В 2005 Алексей Глухов перешел на работу в Тракторозаводский районный суд Волгограда, где проработал судьей до 2010 года. Затем последовало его назначение на пост судьи Волгоградского областного суда.

Через 6 лет – в 2016 году – Алексей Анатольевич возглавил Красноармейский районный суд Волгограда. В 2018 году назначен председателем Центрального районного суда Волгограда.

Волгоградский областной суд Алексей Анатольевич возглавил в 2020 году согласно Указу Президента Российской Федерации от 08.06.2020 г. № 377.

Отметим, что в мае 2024 года Алексей Глухов стал лауреатом премии «Судья года». Церемония награждения проходила в Москве 21 мая на заседании Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». Данную премию вручают за значительный вклад в укрепление российского правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетнюю плодотворную работу в судебных органах. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных судей перед обществом и государством.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется сегодня к поздравлениям, которые звучат в адрес Алексея Анатольевича, и желает дальнейшего процветания на профессионального поприще и личного благополучия.