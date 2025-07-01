Общество

Нерестовый запрет на рыбную ловлю сняли на Волгоградском водохранилище

Общество 01.07.2025 12:38
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01.07.2025 12:38


На Волгоградском водохранилище с 1 июля перестал действовать нерестовый запрет на рыбную ловлю. Об этом со ссылкой в комитет охотничьего хозяйства Саратовской области сообщило ИА «СарИнформ».  

Уточняется, что речь идет об участке Волгоградского водохранилища от Саратовской ГЭС в городе Балаково до Волгоградской области. 

– В первой половине июня нерестовый запрет был снят на Саратовском водохранилище (участок Волги выше Саратовской ГЭС). Таким образом, ограничения на рыбалку сняты на территории всего Саратовского региона, – уточняет издание. 

Напомним, что в Волгоградской области до 15 июля действует запрет на  добычу водных биологических ресурсов по полученным разрешениям от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у хутора Ложки Калачевского района. До 15 сентября в Волгоградской области нельзя добывать пресноводных раков. Также в регионе продолжает действовать до середины июля запрет на вылов рыбца.

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