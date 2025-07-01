Мишустин предложил доверить ИИ блокировку телефонных мошенников





Возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для блокировки звонков мошенников поручил поручил оценить Роскомандзору, Минцифры, МВД и Банку России председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Такое задачу он озвучил по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Данная инициатива, сообщает ИА «Высота 102», уже нашла положительный оклик в Госдуме. Так, член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин назвал предложение Михаила Мишустина совевременным шагом.

– Алгоритмы на основе искусственного интеллекта могут выявлять аномальные модели поведения, массовую рассылку вызовов и подозрительные сценарии разговора – например, попытки выманивания кодов или персональных данных. При этом важно, что в поручении отдельно подчеркивается необходимость согласия граждан. Это позволяет соблюсти баланс между цифровой безопасностью и защитой персональных прав. Пользователь должен осознанно включать такую услугу, понимая, что это дополнительный уровень фильтрации входящих вызовов с опорой на поведенческий и контентный анализ, – прокомментировал Немкин.

Одновременно депутат отмечает, что внедрение таких решений требует продуманной технической архитектуры и взаимодействия с операторами связи:

– Речь идет не только о блокировке по номерам, но и об анализе голоса, текстов и времени вызовов, что предполагает высокие требования к производительности, точности алгоритмов и защите от ложных срабатываний. Особую роль здесь может сыграть взаимодействие с Центробанком и правоохранительными органами, обладающими базами уже выявленных мошеннических схем.

Кроме того, уточняет Антон Немкин, должна быть предусмотрена и процедура оспаривания блокировок в случае ошибок, допущенных при модерации ИИ.

Фото: сгенерировано ИИ / shedevrum.ai