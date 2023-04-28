Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 29 апреля





Волгоградский «Ротор» в 26-ом туре первенства второй лиги в субботу, 29 апреля, сыграет в гостях против «Форте» из Таганрога. Как сообщает ИА «Высота 102», команды являются соседями по турнирной таблице, расположившись на третьем и четвертом местах соответственно. Волгоградский «Ротор» в 26-ом туре первенства второй лиги в субботу, 29 апреля, сыграет в гостях против «Форте» из Таганрога. Как сообщает ИА «Высота 102», команды являются соседями по турнирной таблице, расположившись на третьем и четвертом местах соответственно.





Интересно, что завтра «Форте» и «Ротор» всего во второй раз в истории встретятся друг с другом. Их первый матч состоялся в самом начале этого чемпионата, в июле прошлого года. В присутствии больше 23 тысяч зрителей на Волгоград Арене сине-голубые уверенно переиграли команду из Ростовской области - 2:0. Отличились у тогдашних хозяев Никита Кармаев и Артём Максименко. Интересно, что завтра «Форте» и «Ротор» всего во второй раз в истории встретятся друг с другом. Их первый матч состоялся в самом начале этого чемпионата, в июле прошлого года. В присутствии больше 23 тысяч зрителей на Волгоград Арене сине-голубые уверенно переиграли команду из Ростовской области - 2:0. Отличились у тогдашних хозяев Никита Кармаев и Артём Максименко.





Самый интересной фигурой для волгоградских болельщиков, конечно же, является персона наставника «Форте» Павла Могилевского, который возглавил команду осенью прошлого года. Он является воспитанником волгоградского футбола и играл на позиции полузащитника. В начале 2000-х Могилевский провёл несколько сезонов, выступая за «Ротор» в российской премьер-лиге. В 2010-ом году Могилевский ненадолго вернулся в клуб из Волгограда, который к тому времени уже играл в первом дивизионе. Завершив карьеру футболиста, Павел с 2017 на протяжении двух лет входил в штаб своей родной команды в должности старшего тренера и одно время был в роли исполняющего обязанности наставника «Ротора». После ухода из своего родного коллектива Могилевский возглавлял краснодарскую «Кубань» и "Новосибирск". Сохранив тёплые отношения с поклонниками сине-голубых, экс-игрок и тренер нашей команды продолжает по сей день по возможности выступать за ветеранов в различных товарищеских встречах и турнирах. В частности, Могилевский примет участие в ретро-матче сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1 мая на Волгоград Арене. Самый интересной фигурой для волгоградских болельщиков, конечно же, является персона наставника «Форте» Павла Могилевского, который возглавил команду осенью прошлого года. Он является воспитанником волгоградского футбола и играл на позиции полузащитника. В начале 2000-х Могилевский провёл несколько сезонов, выступая за «Ротор» в российской премьер-лиге. В 2010-ом году Могилевский ненадолго вернулся в клуб из Волгограда, который к тому времени уже играл в первом дивизионе. Завершив карьеру футболиста, Павел с 2017 на протяжении двух лет входил в штаб своей родной команды в должности старшего тренера и одно время был в роли исполняющего обязанности наставника «Ротора». После ухода из своего родного коллектива Могилевский возглавлял краснодарскую «Кубань» и "Новосибирск". Сохранив тёплые отношения с поклонниками сине-голубых, экс-игрок и тренер нашей команды продолжает по сей день по возможности выступать за ветеранов в различных товарищеских встречах и турнирах. В частности, Могилевский примет участие в ретро-матче сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1 мая на Волгоград Арене.

Этот матч станет заключительным для клубов в двухкруговом турнире. Дальше первые шесть коллективов в очных противостояниях разыграют между собой единственную путёвку в ФНЛ. На данный момент волгоградцы после 25-ти проведённых поединков набрали 51 балл. Тогда как их ближайшие соперники после аналогичного количества встреч имеют в своём активе 44 очка.В предыдущем туре «Форте» в гостях сыграл вничью 1:1 со «Спартаком» из Нальчика, возглавляемым бывшим наставником сине-голубых Хасаном Биджиевым. В остальных турах нынешней весной таганрожцы одержали четыре победы и потерпели два поражения.«Ротор», в свою очередь, вместо отменного матча с «Ессентуками из-за снятия с чемпионата клуба из курортного города провёл товарищескую игру с чемпионом Волгоградской области «Ахтубой», в которой дал поиграть молодёжи и ближайшим резервистам. Подопечные Алексея Стукалова уверенно разобрались с соперником, разгромив их со счётом 10:1. А в 24-ом туре волгоградский клуб разошёлся миром с «Чайкой» из Песчанокопского. Голов противники не забили.В составе «Форте» выступают три игрока, которые в разные периоды находились в системе «Ротора». В частности, защитник Александр Балахонов, пополнивший ряды таганрожцев прошлым летом, полузащитник Никита Муромский и форвард Дмитрий Лаврищев. Они присоединились к команде в зимнее межсезонье. По большей части, все трое футболистов выступали за молодёжку сине-голубых и «Ротор-2» в свое время. Отметим, что Лаврищев пропустит предстоящий тур из-за перебора жёлтых карточек. Это можно назвать серьёзной потерей для "Форте", так как за время выступления в Таганроге нападающий в семи играх отличился шесть раз. На данный момент форвард с 15-ю голами является единолично лучшим бомбардиром турнира. Добавим, что в составе "Ротора" играет Ризван Ахмедханов, который с лета 2021 и до начала 2022-го года числился футболистом «Форте», за который он сыграл 18 матчей.Добавим, что поединок против «Форте» пропустит игрок «Ротора» Глеб Шильников, получивший красную карточку в противостоянии с «Чайкой». Отметим, что во второй части чемпионата молодой защитник заслужил доверие тренерского штаба и стал появляться на поле на регулярной основе.Игра «Форте»-«Ротор» пройдёт 29 апреля. Начало в 16-00.