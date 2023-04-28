Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 29 апреля

Волгоградский «Ротор» в 26-ом туре первенства второй лиги в субботу, 29 апреля, сыграет в гостях против «Форте» из Таганрога. Как сообщает ИА «Высота 102», команды являются соседями по турнирной таблице, расположившись на третьем и четвертом местах соответственно.
Этот матч станет заключительным для клубов в двухкруговом турнире. Дальше первые шесть коллективов в очных противостояниях разыграют между собой единственную путёвку в ФНЛ. На данный момент волгоградцы после 25-ти проведённых поединков набрали 51 балл. Тогда как их ближайшие соперники после аналогичного количества встреч имеют в своём активе 44 очка.
В предыдущем туре «Форте» в гостях сыграл вничью 1:1 со «Спартаком» из Нальчика, возглавляемым бывшим наставником сине-голубых Хасаном Биджиевым. В остальных турах нынешней весной таганрожцы одержали четыре победы и потерпели два поражения.
«Ротор», в свою очередь, вместо отменного матча с «Ессентуками из-за снятия с чемпионата клуба из курортного города провёл товарищескую игру с чемпионом Волгоградской области «Ахтубой», в которой дал поиграть молодёжи и ближайшим резервистам. Подопечные Алексея Стукалова уверенно разобрались с соперником, разгромив их со счётом 10:1. А в 24-ом туре волгоградский клуб разошёлся миром с «Чайкой» из Песчанокопского. Голов противники не забили.
Интересно, что завтра «Форте» и «Ротор» всего во второй раз в истории встретятся друг с другом. Их первый матч состоялся в самом начале этого чемпионата, в июле прошлого года. В присутствии больше 23 тысяч зрителей на Волгоград Арене сине-голубые уверенно переиграли команду из Ростовской области - 2:0. Отличились у тогдашних хозяев Никита Кармаев и Артём Максименко.
В составе «Форте» выступают три игрока, которые в разные периоды находились в системе «Ротора». В частности, защитник Александр Балахонов, пополнивший ряды таганрожцев прошлым летом, полузащитник Никита Муромский и форвард Дмитрий Лаврищев. Они присоединились к команде в зимнее межсезонье. По большей части, все трое футболистов выступали за молодёжку сине-голубых и «Ротор-2» в свое время. Отметим, что Лаврищев пропустит предстоящий тур из-за перебора жёлтых карточек. Это можно назвать серьёзной потерей для "Форте", так как за время выступления в Таганроге нападающий в семи играх отличился шесть раз. На данный момент форвард с 15-ю голами является единолично лучшим бомбардиром турнира. Добавим, что в составе "Ротора" играет Ризван Ахмедханов, который с лета 2021 и до начала 2022-го года числился футболистом «Форте», за который он сыграл 18 матчей.
Самый интересной фигурой для волгоградских болельщиков, конечно же, является персона наставника «Форте» Павла Могилевского, который возглавил команду осенью прошлого года. Он является воспитанником волгоградского футбола и играл на позиции полузащитника. В начале 2000-х Могилевский провёл несколько сезонов, выступая за «Ротор» в российской премьер-лиге. В 2010-ом году Могилевский ненадолго вернулся в клуб из Волгограда, который к тому времени уже играл в первом дивизионе. Завершив карьеру футболиста, Павел с 2017 на протяжении двух лет входил в штаб своей родной команды в должности старшего тренера и одно время был в роли исполняющего обязанности наставника «Ротора». После ухода из своего родного коллектива Могилевский возглавлял краснодарскую «Кубань» и "Новосибирск". Сохранив тёплые отношения с поклонниками сине-голубых, экс-игрок и тренер нашей команды продолжает по сей день по возможности выступать за ветеранов в различных товарищеских встречах и турнирах. В частности, Могилевский примет участие в ретро-матче сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1 мая на Волгоград Арене.
Добавим, что поединок против «Форте» пропустит игрок «Ротора» Глеб Шильников, получивший красную карточку в противостоянии с «Чайкой». Отметим, что во второй части чемпионата молодой защитник заслужил доверие тренерского штаба и стал появляться на поле на регулярной основе.
Игра «Форте»-«Ротор» пройдёт 29 апреля. Начало в 16-00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com