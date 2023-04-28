В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корью

С января по апрель 2023 года в Волгоградской области зафиксированы 12 случаев заболевания корью. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. В последние года ситуация с этим заболеванием в регионе и в стране серьезно осложнилась. Так, в 2020 году в Волгоградской области был зарегистрирован 1 случай заболевания, в 2021 году не было ни одного заболевшего, однако с декабря 2022 года эта болезнь вновь проявилась.