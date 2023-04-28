В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корью

Здравоохранение 28.04.2023 15:44
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28.04.2023 15:44
С января по апрель 2023 года в Волгоградской области зафиксированы 12 случаев заболевания корью. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. В последние года ситуация с этим заболеванием в регионе и в стране серьезно осложнилась. Так, в 2020 году в Волгоградской области был зарегистрирован 1 случай заболевания, в 2021 году не было ни одного заболевшего, однако с декабря 2022 года эта болезнь вновь проявилась.
Основными причинами неблагополучной ситуации является снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок. По данным облздрава, в апреле в поликлиники Волгоградской области поступило 10 тысяч комплектов вакцины от кори для проведения подчищающей иммунизации. Двухкомпонентный препарат предназначен для жителей региона в возрасте до 35 лет (включительно), которые не болели корью и не были вакцинированы.
Подчищающая иммунизация от кори пройдет до конца 2023 года.
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредили, что в очагах кори, то есть по месту жительства (во всем многоквартирном доме) и по месту работы (вся организация) заболевшего прививки будут делать без возрастных ограничений всем не переболевшим корью ранее, а также непривитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори, а также привитым однократно.
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