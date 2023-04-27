Жительницу Волгограда задержали оперативники астраханского МВД

В Волгограде оперативниками ГУ МВД России по Астраханской области задержана 44-летняя женщина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Астрахань 24», волгоградку подозревают в мошенничестве – в соседнем регионе жительница города-героя успела обобрать трех пенсионерок.

По информации правоохранительных органов Астрахани, накануне в отдел полиции с заявлением обратилась 77-летняя женщина. Пенсионерка рассказала о том, что ей позвонила неизвестная, которая представилась ее внучкой и сообщила, что стала виновницей ДТП. Якобы для приобретения дорогостоящих лекарств пожилая женщина должна была передать 150 000 рублей. Собрав необходимую сумму, 77-летняя астраханка, передала ее приехавшей на место курьеру. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще две пожилые местные жительницы. По каждому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

– Фигурантка нашла нелегальный заработок через Telegram и по заданию «работодателей» приезжала к жертвам аферистов за деньгами, – сообщают следователи. – После этого волгоградка переводила деньги на указанный счет, а 10% от «выручки» забирала себе.

Сообщается также, что после трех таких выездов к астраханским пенсионеркам жительница Волгограда решила, что заработанных денег ей хватит на жизнь, и вернулась в родной город. В Волгограде ее задержали сотрудники ГУ МВД России по Астраханской области.

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