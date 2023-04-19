Срок «жизни» таких – пара дней: оперативники под Волгоградом задержали 16-летнего школьника

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области оперативниками задержан 16-летний ученик одной из школ города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, молодой человек устроился курьером мошенников и попался на первом же задании. Со слов школьника, объявление о «подработке» он нашел буквально накануне, 18 апреля, в Telegram.

– Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области поступила информация о том, что школьник из города Волжского намеревается похитить деньги у 86-летней пенсионерки из Среднеахтубинского района. Молодой человек был задержан на выходе из подъезда дома потерпевшей, при себе у него находились 195 тысяч рублей, – сообщили полицейские.

В ходе допроса задержанный школьник рассказал подробности своей несостоявшейся карьеры:

– В Телеграме я нашел работу курьером наличных, и 18 апреля 2023 года меня отправили, сказав, чтобы я представился водителем Дмитрием от следователя Павла, – пояснил молодой человек, добавив, что деньги, которые ему передала пенсионерка, он должен был перевести на свою карту, после чего – на счет, который бы указали «работодатели».

Обмануть пенсионерку аферистам не составило труда. По уже отработанной схеме преступники запугали пожилую женщину байками о том, что ее племянница якобы совершила ДТП с пострадавшими.

– Подросток прекрасно осознавал, что будет участвовать в преступной схеме, – уверены в полиции. – Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В настоящее время устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.

Напомним, что только накануне, 18 апреля, в Волгограде был задержан 22-летний курьер, который также нашел подработку в Telegram и успел обобрать пенсионерок на общую сумму порядка 2 млн рублей.

Подобные задержания, как сообщает ИА «Высота 102», происходят в регионе регулярно. В надежде получать легкие деньги, молодые волгоградцы ведутся на предложения мошенников и ввязываются в преступные схемы. Однако заработать в действительности им не удается – срок «жизни» таких курьеров в Волгоградской области не больше трех дней.

Так, например, всего пару дней успел проработать в Волгограде 17-летний учащийся колледжа. Подозреваемый был задержан после того, как забрал деньги у 84-летней жительницы Красноармейского района и отправился к банкомату, чтобы перевести их «работодателям».

Добавим, что за совершенные преступления всем задержанным грозят реальные и немалые сроки. 6 апреля управление СК России по региону сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении двоих курьеров в возрасте 17 и 19 лет. Юноши обвиняются в попытке обмана на крупную сумму 84-летней жительницы Волгограда. Если волгоградцев признают виновными по инкриминируемой статье (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере), им может быть назначено по 6 лет лишения свободы.