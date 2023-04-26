Мэром города коммунальных катастроф в Волгоградской области стала женщина

Политика 26.04.2023 15:22
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26.04.2023 15:22
Сегодня депутаты Котовского городского поселения Волгоградской области выбрали нового главу муниципалитета. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, должность главы заняла Наталья Ефимченко, которая до сегодняшнего дня исполняла обязанности руководителя муниципалитета. По данным информагентства, конкурентов у Натальи Ефимченко не было – ее кандидатура оказалась единственной. Позиция депутатов была единодушной – за проголосовали все присутствовавшие на внеочередном заседании народные избранники.
Наталья Ефимченко, напомним, стала и.о. главы городского поселения после добровольной отставки своего предшественника Сергея Лесниченко, случившейся 3 марта. Она занимала ранее должность его заместителя.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возбуждении двух уголовных дел в Котово. Одно связано с некачественным ремонтом дороги по улице Дачная. Акты приемки работ подписал в конце прошлого года Сергей Лесниченко. Следователи также возбудили дело в связи с неоднократным исключением чиновниками поселения из жилищной очереди инвалида 1 группы Ольги Соловьевой.
Котово, напомним, имеет печальную славу города коммунальных катастроф в Волгоградской области. Здесь постоянно происходят аварии на коммунальных сетях, а жителям подается вода цвета кофе с примесями песка и глины. Город «прославился» и так называемым благоустройством парка «Центральный» за 40 миллионов рублей, в котором обнаружены многочисленные дефекты.
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