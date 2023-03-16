Есть признаки мошенничества: в Котово возбудили уголовное дело из-за схода новой дороги

В Волгоградской области на основании материалов прокурорской проверки следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении ремонта дороги. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, грубые нарушения были выявлены при проведении проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Как следует из материалов надзорной проверки, ранее по иску прокурора Котовского района суд обязал администрацию городского поселения Котово провести ремонт объездной дороги по ул. Дачная.

– Во исполнение данного судебного решения в ноябре 2022 года между администрацией городского поселения Котово и ГБУ «Волгоградавтодор» был заключен муниципальный контракт о проведении капитального ремонта указанной автомобильной дороги. Стоимость работ по контракту превысила 30 млн. рублей. В конце декабря 2022 года составлены акты выполненных работ, после подписания которых подрядчику полностью перечислены бюджетные средства, – пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области.

Однако в ходе надзорной проверки было выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В результате недавно отремонтированная дорога по ул. Дачная в настоящее время начала разрушаться.

Кроме того, по инициативе прокуратуры Котовского района Волгоградской области бывший глава городского поселения Котово, заключавший контракт, привлечен к административной ответственности по ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок для муниципальных нужд) с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Поводом для прокурорского реагирования послужили нарушения при заключении муниципального контракта в части установления в аукционной документации 5-летнего гарантийного срока на выполненные работы вместо положенных 8 лет гарантии.

Прокуратурой в адрес администрации городского поселения Котово также внесено представление об устранении выявленных нарушений, в том числе в части необходимости активизации претензионно-исковой работы с подрядчиком по вопросу ненадлежащего качества выполненного ремонта, которое находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой, заверили в надзорном органе.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что построенная около трех месяцев назад дорога в Котово стремительно разрушается. Дорожное покрытие пошло трещинами, на дороге образовались огромные ямы, а обочины стали расползаться. Местные жители считают, что объект уже не спасет никакой гарантийный ремонт, а дорогу надо делать заново. Котовчане шутят, что новая дорога сошла, как снег весной, при наступлении тепла.

При этом бывший глава городского поселения города Котово Сергей Лесниченко, который подписывал акты приемки дороги, недавно ушел в отставку. И.о. главы городского округа стала Наталья Ефимченко, которая ранее работала его заместителем.

Фото, видео Александра Касьянова