В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ в отношении экс-главы Приволжского сельского поселения Светлоярского района Александра Коломейцева. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее местные жители неоднократно жаловались Бастрыкину на бывшего главу из-за водной блокады.





— Следственный отдел по Светлоярскому району СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время подозреваемый сложил с себя полномочия главы сельского поселения.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, будучи главой Приволжского сельского поселения, с 2017 года не организовал должным образом водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение населения на вверенной ему территории. Таким образом, подозреваемый хотел сильно не напрягаться и не тратить лишних сил и средств.

В результате халатности жители Приволжского сельского поселения на длительно время остались без питьевой воды. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что местные, с их слов, живут, словно в XIX веке — водопровод им заменили подвозом воды. Также волгоградцы пожаловались на угрозы со стороны чиновников.

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на видеобращение жителей, потерявших всякую надежду на справедливость, и поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия водопровода.

Помимо этого, в июне 2021 года подозреваемый изготовил договор купли-продажи машины, вверенной ему как главе, после чего «состряпал» подложный договор в ГИБДД, чтобы снять транспорт с учета. Затем злоумышленник продал автомобиль, выручив 105 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.

Чтобы скрыть факт незаконной продаж авто, теперь уже бывший глава составил фиктивное распоряжение, якобы подтверждающее факт утилизации транспорта. Известно, что глава признал факт незаконной продажи служебного автомобиля.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области