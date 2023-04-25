Расследования

Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили дело

Расследования 25.04.2023 16:17
0
25.04.2023 16:17


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ в отношении экс-главы Приволжского сельского поселения Светлоярского района Александра Коломейцева. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее местные жители неоднократно жаловались Бастрыкину на бывшего главу из-за водной блокады. 



— Следственный отдел по Светлоярскому району СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и  ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время подозреваемый сложил с себя полномочия главы сельского поселения.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, будучи главой Приволжского сельского поселения, с 2017 года не организовал должным образом водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение населения на вверенной ему территории. Таким образом, подозреваемый хотел сильно не напрягаться и не тратить лишних сил и средств. 

В результате халатности жители Приволжского сельского поселения на длительно время остались без питьевой воды. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что местные, с их слов, живут, словно в XIX веке — водопровод им заменили подвозом воды. Также волгоградцы пожаловались на угрозы со стороны чиновников. 

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на видеобращение жителей, потерявших всякую надежду на справедливость, и поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия водопровода. 

Помимо этого, в июне 2021 года подозреваемый изготовил договор купли-продажи машины, вверенной ему как главе, после чего «состряпал» подложный договор в ГИБДД, чтобы снять транспорт с учета. Затем злоумышленник продал автомобиль, выручив 105 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. 

Чтобы скрыть факт незаконной продаж авто, теперь уже бывший глава составил фиктивное распоряжение, якобы подтверждающее факт утилизации транспорта. Известно, что глава признал факт незаконной продажи служебного автомобиля. 

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.04.2023 17:06
Расследования 25.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 13:38
Расследования 25.04.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 12:21
Расследования 25.04.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 10:11
Расследования 25.04.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 09:05
Расследования 25.04.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 08:00
Расследования 25.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 07:33
Расследования 25.04.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:47
Расследования 24.04.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:20
Расследования 24.04.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 13:08
Расследования 24.04.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:38
Расследования 24.04.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:25
Расследования 24.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 10:06
Расследования 24.04.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2023 11:59
Расследования 23.04.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:06
Сначала тюрьма, потом колония. В суде для волгоградца запросили 8,5 лет за поджог здания УФСБСмотреть фотографии
17:02
Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событиемСмотреть фотографии
16:17
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 годаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотикамиСмотреть фотографии
14:12
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблокаСмотреть фотографии
14:11
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулокСмотреть фотографии
13:38
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человекаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собакСмотреть фотографии
13:13
Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотноСмотреть фотографии
12:39
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»Смотреть фотографии
12:21
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщинаСмотреть фотографии
10:19
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели уроки безопасности в КотельниковоСмотреть фотографии
10:16
Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
Обломки разбросаны на десятки метров: репортаж с места крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:05
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компанииСмотреть фотографии
08:00
Опубликовано видео с места падения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский облздрав: пассажиров на борту разбившегося вертолета не былоСмотреть фотографии
06:12
Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погибСмотреть фотографии
21:01
Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:31
На скотче и честном слове: в парке Волгограда продолжает разваливаться мемориалСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:31
Волейболистки возрожденной «Волжаночки» завоевали бронзу и путевку в высшую лигуСмотреть фотографии
 